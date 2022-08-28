Вибухи в окупованому Криму можуть бути частиною концепції опору ROC – CNN

Тотальна оборона передбачає консолідацію зусиль військових і цивільних осіб, інформує ZN.ua.

Вибухи в окупованому Криму можуть бути частиною концепції опору ROC – CNN
© Wim Zwijnenburg

Україна ефективно використовує у боротьбі з російським агресором оперативну концепцію, що дозволяє протидіяти переважаючим силам противника.

«Оперативна концепція Опору» (Resistance Operating Concept/ROC) розроблена США у партнерстві із союзниками та НАТО у 2013 році, після вторгнення Росія до Грузії у 2008-му.

«Практично безкровне захоплення та окупація Росією Криму приголомшили Україну та Захід, активізувавши вивчення питання, як вибудувати план тотальної оборони, орієнтований не лише на військових, а й на громадянське населення», - пише CNN.

Повномасштабне російське вторгнення дозволяє випробувати концепцію в бойових умовах. І за шість місяців великої війни американські та європейські чиновники визнають її ефективне застосування Україною.

Ознаки використання ROC проглядаються, зокрема, у серії нещодавніх вибухів в окупованому Криму, вважає полковник армії у відставці, один із розробників концепції Кевін Стрінгер.

«Оскільки ви не можете досягти результату у звичайний спосіб (ймовірно, йдеться про удари з повітря – ред.), ви використовуватимете спецпризначення, яке потребуватиме підтримки опору – розвідка, ресурси, логістика – щоб отримати доступ до цих регіонів. З великою ймовірністю можна говорити про те, що принципи ROC застосовуються в реальних бойових діях просто зараз», - пояснює офіцер.

Знищення російської авіації на аеродромі «Саки» низку експертів схильні пояснювати саме диверсією. На користь цієї теорії говорить той факт, що системи ППО поблизу аеродрому не спрацювали.

Також Сполучені Штати заявили, що не передавали Україні зброю, здатну дістати до Криму, а на відеозаписах вибухів не видно жодного безпілотника чи ракети, що підлітає.

«У доповіді українського уряду, наданій CNN, Україна визнає, що стояла за атаками на російські бази та склад боєприпасів», - йдеться у матеріалі.

Командувач Командуванням спеціальних операцій ЗС США під час квітневих слухань у сенатському комітеті повідомив, що американські інструктори допомагали навчати сили опору в Україні протягом останніх 18 місяців. На запитання про те, чи бачить він успіхи такої підготовки в нинішньому конфлікті, генерал відповів ствердно.

Опір на окупованих територіях, що включає як насильницькі, так і ненасильницькі методи боротьби, ролики зі знищенням ворожої техніки з музикою, відео українських військових, які рятують тварин – все це частина боротьби України.

Її мета – зберегти єдність населення та не дати окупантам посилити свій вплив на захоплених територіях. Крім того, ролики, що олюднюють українських військових, дозволяють Україні вигравати в інформаційній війні проти РФ.

Не менш важливими є й вечірні відеозвернення президента України Володимира Зеленського, його інтерв'ю та участь у міжнародних заходах, що дає змогу підтримувати увагу світу до України.

«Оперативна концепція Опору» не дає кожній країні однаковий набір «планів дії», вона розроблена з урахуванням місцевої специфіки та можливостей.

«Існування концепції опору та деякі елементи планування оприлюднюються навмисно, щоб служити стримуючим фактором проти потенційного нападу Росії, яка віддає перевагу гібридній, а не ядерній війні. Однак деталі планів та організації опору всередині країни ретельно приховуються», - пояснює Стрінгер.

З появою концепції інтерес до неї виявили лише Естонія, Литва та Польща. Але на сьогодні щонайменше 15 країн взяли участь у тій чи іншій формі підготовки в рамках концепції опору, повідомила речниця Командування спеціальних операцій у Європі Ніколь Кіршманн.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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