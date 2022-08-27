Удар по Антонівському мосту: як він виглядає зараз із космосу і що окупанти роблять поруч

Супутник Planet зробив знімок Антонівського мосту близько 15:00 26 серпня після того, як Збройні сили України завдали по ньому удару , інформує Апостроф .

Відповідні знімки з'явилися на каналі "Оперативний ЗСУ".

Повідомляється, що проліт мосту не впав, можна помітити пошкодження на південній стороні, але транспорту на мосту не видно. Понтонна переправа досі працює.

Крім того, український журналіст Андрій Цаплієнко розповів про те, що поряд з Антонівським мостом окупанти зараз будують переправу з барж, які вони вкрали в українських судновласників. Зокрема, частина барж належить миколаївському "Нібулону".

Цю конструкцію показав пропагандистам РФ колаборант, призначений окупантами "заступником голови обласної адміністрації" Кирило Стремоусов.

Зрадник розповів, що переправа незабаром почне працювати, там організують реверсний рух. На супутникових знімках видно ступінь готовності моста.