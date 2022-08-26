Разом до перемоги: в Україні відкрили перший пам'ятник силам Тероборони, фото

В Ірпені на Київщині відкрили пам'ятний знак, присвячений воїнам Територіальної оборони ЗСУ. Бійці-добровольці перші прийняли удар російських окупантів по місту на початку війни, інформує Апостроф.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що це перший монумент в Україні на честь тероборонців, які демонстрували стійкість й незламність.

"На честь воїнів-добровольців, які першими стали на оборону міста Ірпінь і зробили усе, аби вигнати ворога з півночі Київщини - міська влада встановила перший в Україні пам’ятний знак Силам Територіальної оборони Збройних Сил України. Разом переможемо!", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Місто Ірпінь було звільнене від окупантів 28 березня. За цей час загинули 38 бійців ТрО та близько 200 мешканців міста.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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