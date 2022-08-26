«Скільки б грошей не пропонували»: У компанії Baykar заявили, що не продаватимуть РФ безпілотники

Турецька компанія Baykar заявила, що не має наміру продавати свої безпілотники РФ . Про це повідомив гендиректор компанії Халук Байрактар в інтерв'ю BBC .

Він додав, що його компанія повністю на боці України і «ніщо не затьмарить співпрацю з Україною, незалежно від того, яку суму буде запропоновано».

Співпраця Baykar з Україною розпочалася ще до повномасштабного вторгнення РФ . Після того, як Москва анексувала український Крим і розпочала військову підтримку бойовиків на Донбасі, Київ почав шукати різні способи захисту.

«Системи Bayraktar використовуються в Україні з 2018 року. Водночас з Україною було підписано дуже важливі проекти в оборонній промисловості, які сприятимуть нашій співпраці у різних технологічних галузях», - заявив гендиректор компанії.

Халук Байрактар не приховує, що існують комерційні інтереси. Але, за його словами, пріоритетом для компанії є встановлення міцних відносин та розвиток співробітництва, яке принесе користь обом сторонам.

Директора також запитали, чи може його компанія передати безпілотники РФ , якщо Москва запропонує велику суму грошей. Він відповів, що у цій ситуації гроші не є пріоритетом.

«Гроші та матеріальні ресурси ніколи не були метою у нашому бізнесі. З Україною наша дружба та співпраця тривають уже багато років. Тому скільки б грошей нам не пропонували, чесно кажучи, не може бути й мови про те, щоб у цій ситуації передати їм їх [безпілотники Москві – ред.]. У цей період вся наша підтримка повністю на боці України, оскільки у нас дуже міцний зв'язок», - запевняє Халук Байрактар.

Він підкреслив, що Україна страждає від «дуже несправедливої, агресивної та необґрунтованої атаки».

«Ніщо не затьмарить нашої співпраці з Україною, незалежно від того, яку суму буде запропоновано, наша позиція з цього приводу зрозуміла», - заявив Халук Байрактар.