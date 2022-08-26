«Скільки б грошей не пропонували»: У компанії Baykar заявили, що не продаватимуть РФ безпілотники
Компанія запевняє, що повністю на боці України.
Турецька компанія Baykar заявила, що не має наміру продавати свої безпілотники РФ. Про це повідомив гендиректор компанії Халук Байрактар в інтерв'ю
Він додав, що його компанія повністю на боці України і «ніщо не затьмарить співпрацю з Україною, незалежно від того, яку суму буде запропоновано».
Співпраця Baykar з Україною розпочалася ще до повномасштабного вторгнення РФ. Після того, як Москва анексувала український Крим і розпочала військову підтримку бойовиків на Донбасі, Київ почав шукати різні способи захисту.
«Системи Bayraktar використовуються в Україні з 2018 року. Водночас з Україною було підписано дуже важливі проекти в оборонній промисловості, які сприятимуть нашій співпраці у різних технологічних галузях», - заявив гендиректор компанії.
Халук Байрактар не приховує, що існують комерційні інтереси. Але, за його словами, пріоритетом для компанії є встановлення міцних відносин та розвиток співробітництва, яке принесе користь обом сторонам.
Директора також запитали, чи може його компанія передати безпілотники РФ, якщо Москва запропонує велику суму грошей. Він відповів, що у цій ситуації гроші не є пріоритетом.
«Гроші та матеріальні ресурси ніколи не були метою у нашому бізнесі. З Україною наша дружба та співпраця тривають уже багато років. Тому скільки б грошей нам не пропонували, чесно кажучи, не може бути й мови про те, щоб у цій ситуації передати їм їх [безпілотники Москві – ред.]. У цей період вся наша підтримка повністю на боці України, оскільки у нас дуже міцний зв'язок», - запевняє Халук Байрактар.
Він підкреслив, що Україна страждає від «дуже несправедливої, агресивної та необґрунтованої атаки».
«Ніщо не затьмарить нашої співпраці з Україною, незалежно від того, яку суму буде запропоновано, наша позиція з цього приводу зрозуміла», - заявив Халук Байрактар.