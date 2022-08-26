З початку війни РФ проти України кордони ЄС перетнули майже мільйон росіян

Деякі країни Європи закликають до обмеження видачі віз громадянам РФ, інформує ZN.ua.

З початку повномасштабної війни РФ проти України на територію ЄС в'їхало майже мільйон громадян Росії, згідно з даними Європейського агентства прикордонної та берегової охорони Frontex, повідомляє DW.

Зокрема, за словами представника Frontex, з 24 лютого по 22 серпня 2022 року до ЄС в'їхали 998 085 росіян. Також за період з 16 по 22 серпня кількість громадян РФ, які перетнули кордони ЄС, дещо знизилася порівняно з минулим тижнем.

Наразі все більше країн Європи заявляють про обмеження видачі віз для росіян. Зокрема, такі кроки зробили Естонія, Латвія, Литва та Чехія. Також подібну можливість розглядають Фінляндія і Польща. Данія закликає до ухвалення загальноєвропейського рішення щодо цього питання, однак, країна попередила, що за необхідності також діятиме самотужки.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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