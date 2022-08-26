Не Джонсоном єдиним: лідер британських лейбористів приїде до Києва

Відповідний запит вже надійшов до Офісу президента Зеленського, інформує ZN.ua.

Не Джонсоном єдиним: лідер британських лейбористів приїде до Києва

У Великій Британії Україну активно підтримує не лише правляча Консервативна партія з її лідером Борисом Джонсоном. Симпатизують Україні і лейбористи, а лідер Лейбористської партії Кір Стармер восени планує поїздку в Україну, аби зміцнити свої відносини з українською владою. Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією видання, лідер Лейбористської партії звернувся до Офісу президента Володимира Зеленського щодо можливості візиту як лідера опозиції. У листі Стармер підтверджує свою підтримку України в її боротьбі з Росією та пропонує відвідати Київ і провести переговори із Зеленським.

Дата візиту Стармера ще не узгоджена попри те, що в серпні, за словами одного з українських чиновників, не було багато високопоставлених іноземних гостей. Припускають, що це може бути зумовлено небажанням української влади протистояти Консервативній партії після того, як українці отримали потужну підтримку від Бориса Джонсона та його ймовірної наступниці Ліз Трасс.

Однак відомо, що поїздки було узгоджено, і ведеться організаційне планування. Стармер, ймовірно, вирушить у подорож пізно восени. Адже Джонсон є надзвичайно популярною фігурою в Україні надання Британією протитанкової зброї Україні ще перед вторгненням Володимира Путіна і трьох його несподіваних візитів.

Кір Стармер підтримав позицію уряду щодо України, зокрема надання зброї та військову підготовку військ країни. «Ми підтримуємо надання Україні більшої кількості військового обладнання… для всіх, хто страждає в Україні, вони повинні бачити, що політичні партії у Великій Британії виступають разом на підтримку України», – сказав він у травні.

24 серпня він написав у своєму Twitter, що відвідував українських військових, які зараз проходять навчання у Великій Британії.

«У День Незалежності України я мав нагоду подякувати українським військам і британському персоналу, який їх навчає, за їх службу та хоробрість. Велика Британія залишається цілковито єдиною перед обличчям російської агресії. Наша відданість українському народу ніколи не похитнеться», – написав Стармер.

On Ukraine Independence Day, I’ve had the opportunity to thank both Ukrainian troops and the British personnel training them for their service and bravery.

The UK remains totally united in the face of Russian aggression.

Our commitment to the Ukrainian people will never waver. pic.twitter.com/iRuwspYGa1

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) August 24, 2022


Юлія Лавришин, ZN.ua





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