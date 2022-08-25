Іспанія передала Україні повну батарею ППО, бронемашини та боєприпаси

Країна хотіла посилити свою підтримку Києва.

Іспанія передала Україні повну батарею ППО, бронемашини та боєприпаси
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Іспанія підготувала новий пакет військової допомоги для України. Зокрема, він включає засоби ППО та броньовану техніку. Про це повідомляє El Pais із посиланням на Міністерство оборони Іспанії

Зазначається, що з нагоди Дня Незалежності України, подія, яка співпала з шістьма місяцями, відколи Росія почала вторгнення, Іспанія хотіла посилити свою підтримку Києва та оголосила про відправку додаткового оборонного матеріалу.

«Це тверде зобов’язання, яке розвивалося з початку цієї війни. Весь цей час наша країна не припиняла надсилати матеріали для законного захисту українського народу», – заявили в Міноборони Іспанії.

Серед матеріалів, надісланих Міністерством оборони, близько двадцяти броньованих машин, 75 піддонів польової артилерії та повна батарея протиповітряної оборони, а також тисяча тонн дизеля вартістю приблизно два з половиною мільйони євро. Повідомляється, що бронетехніка, і боєприпаси вже є в розпорядженні української влади.

Окрім зброї, підготовлено вантаж із 30 тисяч одиниць обмундирування для зими, 15,6 тисячі курток, 15 тисяч костюмів та кілька тисяч одиниць додаткового одягу. Відвантаження заплановане на вересень.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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