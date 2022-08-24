Шойгу платив провідним росЗМІ, щоб ті «переконали» Путіна розпочати загальну мобілізацію — ЗМІ

У військовому керівництві РФ заявляють, що наразі російська армія в Україні воює у меншості, інформує ZN.ua.

Посилаючись на власні джерела, наближені до генштабу РФ, журналісти стверджують, що Путін і досі є категоричним противником загальної мобілізації, навіть незважаючи на гостру потребу російської армії у ротації та поповненні особового складу. Натомість, Сєргєй Шойгу, який розуміє, що його план швидкого захоплення України провалився, чітко усвідомлює безвихідь ситуації, але не наважується заперечувати диктатору.

За словами армійських чиновників РФ, солдатів та офіцерів на фронті катастрофічно не вистачає. Як зазначають штабісти, російська армія в Україні воює у меншості, тому просувається дуже повільно. За різними оцінками, чисельність російського та проросійського військового угруповання в Україні 150–180 тисяч солдатів та офіцерів з урахуванням військ «ЛНР» та «ДНР». Чисельність українських військ до початку бойових дій наближалася до 250 тисяч осіб, а з урахуванням мобілізації її довели до 700 тисяч. Таким чином, темпи просування росіян в Україні наразі є дуже повільними.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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