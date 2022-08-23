Якщо в ЄС не погодяться на заборону віз для росіян, країни прибалтійського регіону впровадять власні обмеження — МЗС Литви

Якщо Європейський Союз не погодиться заборонити видачу віз громадянам Росі, Литва просуватиме впровадження таких обмежень на регіональному рівні, заявив міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс.

«Перш за все ми прагнемо європейського рішення, тому що воно є найбільш стійким і юридично правильним. (...) Якщо такого не буде знайдено, ми не виключаємо можливості пошуку регіонального рішення, яке б включало країни Балтії, Польщу та, можливо, Фінляндію», - цитує його заяву журналістам у вівторок, 23 серпня, LRT .

За словами глави литовського МЗС, враховуючи те, що Сейм країни визнав Росію державою, яка здійснює геноцид і підтримує тероризм, громадяни цієї країни, які подорожують до Євросоюзу з туристичною метою, не повинні перетинати кордони ЄС.

При цьому Ландсбергіс підкреслив, що його країна продовжить видавати гуманітарні візи особам, які зазнають переслідувань з боку російського чи білоруського режимів, а також членам їхніх сімей.

За словами литовського міністра, регіональне рішення може бути подібним до того, яке зараз в односторонньому порядку застосовує Естонія, коли не пропускає на свою територію певні групи осіб, які можуть викликати загрозу для національної безпеки.

«Прикордонник має право запитати, чи підтримуєте ви війну в Україні, чий Крим. Лише з цієї відповіді, що особа, яка перетинає кордон Естонії, Латвії, Литви, Фінляндії, Польщі, скаже, що, на її думку, Крим є неокупованим, можна припустити, що допуск цієї особи не відповідає інтересам національної безпеки», – зазначив глава литовської дипломатії.

За його словами, Литва може зробити це в односторонньому порядку, але для справжньої ефективності рішення як мінімум має бути регіонального характеру, особливо зважаючи, що після припинення авіасполучення зі столицями європейських держав Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія та Польща є основним маршрутом росіян і білорусів до Європи.

«В основному всі туристи їдуть через ці країни автотранспортом, інші шляхи сполучення проходять через Стамбул, Дубай, Єреван літаком. Додавання додаткової країни може охопити Європу, але цифри набагато менші. Після ухвалення регіонального рішення зрозуміло, що потік мандрівників значно зменшиться», – сказав міністр закордонних справ.