Джонсон на саміті Кримської платформи звернувся до друзів і партнерів України

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав друзів та партнерів України продовжувати надавати нашій країні всебічну підтримку у боротьбі з російським агресором.

«Перед лицем путінського нападу ми маємо надавати українським друзям усю військову підтримку, гуманітарну, економічну, дипломатичну допомогу, якої вони потребують. Допоки Росія не припинить цієї жахливої війни», - наголосив політик, виступаючи на другому саміті Кримської платформи.

Британський прем’єр нагадав, що від 2014 року, коли було окуповано півострів, президент РФ Владімір Путін порушив незліченну кількість міжнародних угод. Однак і нині планує анексію територій, захоплених від 24 лютого, через псевдореферендуми.

«Ми бачимо, що Путін планує напад на інші території України. Він готує анексію та інші фальшиві референдуми. Ми ніколи не визнаємо російської анексії Криму, або будь-якої іншої частини української території», - наголосив Джонсон.

Політик також звернув увагу на гуманітарну ситуацію на окупованому півострові, де масово порушуються права людини, переслідують кримських татар, проводять довільні арешти, а кількість тих, хто не згоден з окупантами, зросла вдесятеро.