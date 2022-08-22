ЗСУ продовжують ліквідовувати російських окупантів сотнями: в Генштабі прозвітували про вчорашні втрати ворога

Учора, 21 серпня, ЗСУ знищили ще 200 російських військових. Після цього загальна кількість втрат серед особового складу армії РФ зросла до 45 400 "двохсотих". Про це повідомляє пресслужба ГШ на своїй сторінці в Фейсбук , інформує ZN.ua .

Втрати російських військових станом на 22 серпня:

танків ? 1919 (+7) од,

од, бойових броньованих машин ? 4230 (+6) од,

од, артилерійських систем – 1032 (+4) од,

од, РСЗВ - 266 (+0) од,

засоби ППО - 145 (+4) од,

од, літаків – 234 (+0) од,

гелікоптерів – 198 (+1) од,

од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 815 (+9) ,

, крилаті ракети - 194 (+4) ,

, кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3149 (+6) од,

од, спеціальна техніка - 99 (+0).

"Найбільших втрат противник зазнав на донецькому напрямку", - повідомляють в Генштабі.