Вояки "ЛНР" пішли проти російського командування, перші подробиці бунту: "Незважаючи на погрози та..."

окупанти, російські солдати, російські війська

Частина бойовиків "ЛНР" відмовилася брати участь у наступі на Донеччині.

Про це йдеться у звіті британських розвідників, який оприлюднило Міністерство оборони Великобританії на офіційній Twitter-сторінці 22 серпня.

Британці відзначають, що минулого тижня українські канали в соцмережах поширили відео, на якому видно, як елементи військового підрозділу самопроголошеної "ЛНР" виступають із заявою про свою відмову від участі в наступальних операціях у Донецькій області.

Бойовики стверджували, що виконали свій обов’язок із забезпечення контролю «ЛНР» над усією Луганською областю, який було встановлено в липні 2022 року, і не бажають воювати в Донецькій області, незважаючи на погрози та залякування з боку вищого командування.

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"Росія, ймовірно, все більше намагається мотивувати допоміжні сили, які вона використовує для посилення своїх регулярних військ на Донбасі. Командири, ймовірно, вдаються до прямих фінансових стимулів, тоді як деякі бойові підрозділи вважаються ненадійними для наступальних операцій", — пояснюють у розвідці.

Також британські експерти додали, що послідовним чинником, що сприяє цим проблемам, є те, що рф досі класифікує війну як «спеціальну військову операцію», що обмежує повноваження держави-агресора щодо правового примусу.

окупанти, російські солдати, російські війська


Тарас Галушко, politeka.net





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