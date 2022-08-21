Число загиблих окупантів перевищило 45 тисяч: свіжа статистика втрат РФ в Україні

Повномасштабна російсько-українська війна, яку розпочала країна-терорист Росія, триває вже майже півроку. За цей час Збройні Сили України знищили близько 45 200 російських окупантів, а також тисячі одиниць ворожої військової техніки, зокрема, окупаційне військо втратило 1912 танків і 4224 бойових броньованих машин, інформує Апостроф .

Про загальні бойові втрати ворога станом на 21 серпня повідомили в Генштабі ЗСУ.

Втрати російського окупаційного війська у повномасштабній війні проти України:

особового складу - близько 45200 (+300) осіб ліквідовано,

танків ? 1912 (+5) од,

бойових броньованих машин ? 4224 (+12) од,

артилерійських систем – 1028 (+10) од,

РСЗВ - 266 (+0) од,

засоби ППО - 141 (+0) од,

літаків – 234 (+0) од,

гелікоптерів – 197 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 806 (+3),

крилаті ракети - 190 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3143 (+6) од,

спеціальна техніка - 99 (+2).

Найбільших втрат за минулу добу ворог зазнав на Донецькому та Миколаївському напрямках.