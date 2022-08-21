Число загиблих окупантів перевищило 45 тисяч: свіжа статистика втрат РФ в Україні

Повномасштабна російсько-українська війна, яку розпочала країна-терорист Росія, триває вже майже півроку. За цей час Збройні Сили України знищили близько 45 200 російських окупантів, а також тисячі одиниць ворожої військової техніки, зокрема, окупаційне військо втратило 1912 танків і 4224 бойових броньованих машин, інформує Апостроф.

Про загальні бойові втрати ворога станом на 21 серпня повідомили в Генштабі ЗСУ.

Втрати російського окупаційного війська у повномасштабній війні проти України:

  • особового складу - близько 45200 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків ? 1912 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ? 4224 (+12) од,
  • артилерійських систем – 1028 (+10) од,
  • РСЗВ - 266 (+0) од,
  • засоби ППО - 141 (+0) од,
  • літаків – 234 (+0) од,
  • гелікоптерів – 197 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 806 (+3),
  • крилаті ракети - 190 (+0),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3143 (+6) од,
  • спеціальна техніка - 99 (+2).

Найбільших втрат за минулу добу ворог зазнав на Донецькому та Миколаївському напрямках.


Ліза Бровко, Апостроф





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