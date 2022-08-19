У Міноборони пояснили користь покупки супутника для ЗСУ

Українська армія отримала підкріплення у вигляді супутника компанії ICEYE, що дозволить "ефективніше завдавати поразки ворогові та швидше вигнати його з нашої землі", зберігаючи життя громадян. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Facebook .

За його словами, супутники компанії ICEYE збирають інформацію за технологією Synthetic aperture radar (SAR), що якісно відрізняється від оптичних супутників, які надаються, відомості з яких надходять із затримкою і не за всіма напрямками.

Рєзніков уточнив, що дані з "народного супутника" підвищать якість прийняття рішень. У Міноборони вважають, що перемогти ворога можна не кількістю, а лише за рахунок якості. Тому головним завданням є створення якісної переваги української армії над супротивником.

"Цей супутник, який бачить уночі та через хмари, працюватиме на користь сил оборони України в режимі 24/7. «Купити» – це не перебільшення. Він отримуватиме інформацію для потреб оборони України стільки, скільки фізично існуватиме і виконуватиме свої функції.

По-друге, одночасно було придбано доступ до цілого сузір'я супутників, наші військові зможуть використати базу даних їх фото протягом року.

По-третє, розшифровка знімків буде організована таким чином, щоб дані надходили максимально оперативно.

Тобто, наша армія почне отримувати відомості, які взагалі не могла отримати раніше. До чого це робитиме швидко, тоді, коли потрібно, і звідти, звідки потрібно", - повідомив Резніков.