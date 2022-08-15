Це вже не робота, це священне завдання, - Євген Карась про російсько-українську війну

Це вже не робота, це священне завдання, - Євген Карась про російсько-українську війну

Лідер громадського об'єднання С14 Євген Карась заявив, що російські тортури не лякають українських військових, а лише більше загартовують та мотивують боротися.

Про це він розповів у програмі «Різні люди».

За словами гостя програми, після Бучі росіяни вже нічим не здивують українських військових, вони зрозуміли, що в полон здаватися не можна, а мотивація боротися тільки збільшилась.

«Не можна від цієї війни якось там віддалитися в голові, тому що це вже не робота, це священне завдання. Всі розуміють, що це прийде всюди, все просто буде знищено, вони, в принципі, цього не приховують», - зазначає Євген Карась.

Також він підкреслює, що росія зробила геноцид своєю ціллю і навіть не приховує цього, їхні військові буквально радіють вбивствам мирного населення і прямо показують це, пишуть чи поширюють відео тортур. Тим не менш, констатує він, росіяни ніколи не розуміли менталітету і психології українців, насправді це нас не лякає, а лише ще більше загартовує.

«Нам треба знищення цієї відрижки комунізму, цієї расєюшка. Для того, щоб воно ніколи не повторилось, щоб ніколи не було втрат, нам потрібно вирішувати це питання системно. І вищий командний склад, ФСБшники – це ті, від кого земля має бути очищена», - стверджує Євген Карась.


Тарас Галушко, politeka.net





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