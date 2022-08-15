Це облом російської армії, це буде в них родова травма, - Євген Карась про поразку рф

Це облом російської армії, це буде в них родова травма, - Євген Карась про поразку рф

Лідер громадського об'єднання С14 Євген Карась низько оцінив якість армії рф і заявив, що її провал в Україні стане родовою травмою всіх росіян.

Про це він розповів у програмі «Різні люди».

«Голодомор-2 влаштувати не вийшло, Катин-2 влаштували в Оленівці, в Бучі влаштували чергову різанину мирного населення і ґвалтування, що теж було неодноразово в історії цього радянського російського непотребу», - каже Євген Карась про дії російських військових.

Водночас він зазначає, що від армії рф насправді очікувалось більше, адже в неї вкладали багато грошей, а ефективне військо вибудувати не змогли. За словами Карася, у передових частинах, які закинули в Україну, були строковики і техніка сумнівної якості. Тому він припускає, що розкрасти їхню армію могли і на 50%.

Також гість програми відзначає, що росіяни мали фетиш своєї армії, вони були готові голодувати, але знати, що їхні війська зможуть щось захопити. Тепер же, констатує він, прийде розчарування зі своїми наслідками.

«Це облом російської армії, це буде в них родова травма. Коли виявилось, що українська армія повертає території, у них всередині, в душі кожного росіянина аж протверезіє», - стверджує Євген Карась.


Тарас Галушко, politeka.net





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