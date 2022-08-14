CNN: Три тижні на фронті в Україні змушують сумніватися, що хід війни скоро зміниться

Російська армія все ще має чисельну перевагу, а на південному фронті американські журналісти не помітили підготовки до українського контрнаступу, інформує ZN.ua.

CNN: Три тижні на фронті в Україні змушують сумніватися, що хід війни скоро зміниться
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Можна зробити багато спостережень про Україну. Але автомобільна поїздка країною переконує, що вона дуже велика. Тритижднева поїздка з півдня на схід через прифронтові села і міста, повз окопи і посадки може багато чого навчити.

Через шість місяців катастрофічна війна, яку розв’язав Владімір Путіна, переживає стагнацію. Сцени, які нагадують траншейне протистояння Першої світової війни і пов’язані з нею смерті і повільні завоювання, стають дедалі поширенішими. Лінія фронту, яка простягається на більш ніж 1600 кілометрів, твердіє. Але країна далеко за нею майже неушкоджена, - пише журналіст CNN Нік Робертсон, який здійснив довгу подорож вздовж лінії фронту.

За 50 кілометрів від фронту міські газони доглядають. А ще на кілька сотень кілометрів далі в Києві знову працюють дорогі ресторани, де в меню можна знайти хороше вино, охолоджене шампанське і свіжу середземноморську рибу. Це чудова земля з родючими фермами і щедрими врожаями, яким не бракує сонця і дощу. Якщо стратегічна глибина - це те, що лежить за лінією фронту, тоді в України все ще є багатство. Американський журналіст пише, що найбільше дивує кількість чоловіків призовного віку по всій країні, які не беруть участь у боях. Україна в стані війни, але поки здається, що не вся. Лише частина потенційної бойової сили перебуває зараз в траншеях, стримуючи російську армію.

Кравці, письменники, художники, бізнесмени, журналісти і навіть колишні керівники мережі McDonalds стримують наступ Путіна. Але в Україні є ще багато тих, кого уряд може призвати на службу, якщо буде потрібно.

«Великий висновок в тому, що це не та війна, яка закінчиться скоро. Досі навіть не ясно, чи справжня вирішальна битва вже почалася чи ні», - пише Робертсон.

Реальність на місцях

Жодну позицію на лінії фронту не можна оцінювати день за днем. Але якщо провести кілька тижнів на передовій, розмовляючи з людьми, з’являється розуміння реальності. Війна переходить в повільну фазу, де контури спірних територій стають чіткими. Але деталі цієї лінії можуть змінюватися кожного дня. Військові по обидва боки часто будують опорні пункти в посадках, щоб сховатися від безпілотників і ударів з повітря. Але численні поля в цій частині України призводять до того, що лінії фронту обох сторін розташовані за багато кілометрів одна від одної. І через це позиції рідше змінюються.


Лесь Димань, ZN.ua





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