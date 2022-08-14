Мобілізація за новими правилами: чому добровольців не беруть на службу

Мобілізацію в Україні буде продовжено до 21 листопада. Відповідний законопроект президент Володимир Зеленський уже вніс до парламенту. Людей у Збройних силах України на сьогоднішній день вистачає, проте призов продовжується. Начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач розповів, кого із громадян на сьогоднішній день призивають у першу чергу.

Незважаючи на те, що всі регіони виконали план за призовом на 100 і більше відсотків, а потреби у доукомплектуванні військових частин порівняно з початком повномасштабної війни з РФ зменшились у десятки разів, українцям, як і раніше, продовжують вручати повістки. Добровольців при цьому достатньо, але їх не завжди беруть.

У кожному територіальному центрі на обліку є черги з добровольців, але, за словами голови штабу ВСУ, призивають зараз не всіх бажаючих, а лише тих, чиїх спеціалізованих навичок потребує той чи інший підрозділ.

Наприклад, якщо ЗСУ у певному регіоні потрібні механіки-водії танків та навідники-оператори танків, то інших військовозобов'язаних ставлять у чергу, а беруть лише тих, хто відповідає даним спеціальностям. Якщо серед добровольців таких немає, тоді повістки видають тим, хто може і не бажає служити, але борг зобов'язує.

На сьогоднішній день у ЗСУ вистачає піхотинців, тому їх не набирають. Водночас у регіонах шукають водіїв, а також - операторів протитанкових ракет, яких дефіцит.

Людей без досвіду служби в армії наразі не призивають, навіть добровольців. Швидше мобілізують тих людей, які вже служили, на яких держава вже витратила час і кошти, і яких потрібно лише трохи підучити, ніж набирати людей, яких треба вчити з нуля.

Крім того, доукомплектування військових частин у країні відбувається за територіальним принципом. Якщо, наприклад, потрібно доукомплектувати військові частини у Закарпатському регіоні, то пошуком нових людей займеться Закарпатський територіальний центр чи його сусіди.

Раніше повідомлялося, як можна дізнатися, чи законно видано повістку до військкомату.