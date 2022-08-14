Росія втратила в Україні п’яту частину підрозділів для наступу – Залужний

Українські військові розгромили п’яту частину підрозділів, які Росія готувала для повномасштабного вторгнення, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Бойові дії нині тривають 1 300 км фронту.

Втрати росіян та потреби української армії для успішної протидії агресору Залужний обговорив під час чергової розмови із головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

«Поінформував американського колегу про оперативну обстановку, зокрема, підкреслив, що активні бойові дії сьогодні тривають на 1 300 км фронту. Ми дуже потребуємо посилення артилерійського вогню – я знову звернувся з цим до наших партнерів», - наголосив генерал Залужний.