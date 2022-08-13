Кілери та 50 тисяч інших злочинців: у ПВК Вагнера в рамках набору найманців об'їжджають в'язниці РФ

Представники ПВК Вагнера в рамках рекрутингу злочинців з російських в'язниць об'їхали вже зони всієї європейської частини Росії. Віддаючи перевагу вбивцям, причому не побутовим, а кілерам, а також тим, хто сидить за статтями за замах, грабіж або розбій, в середньому рекрутують 20 відсотків від загального складу колонії. Беручи до уваги це, Євгеній Пригожин, який контролює угруповання найманців, може запросто навербувати найближчим часом 50-60 тисяч злочинців. Таке припущення в інтерв'ю DW висловила російська правозахисниця і голова фонду "Русь сидящая" Ольга Романова.

Супроводжуючи свої промови словами на кшталт “ви звідси вийдете лише у дерев'яному ящику, ми вам пропонуємо гроші, славу, помилування”, майбутнім найманцям ПВК Вагнера викладають увесь пропагандистський набір слів про фашистів, Бандеру та 8 років убивств дітей Донбасу, каже Романова.