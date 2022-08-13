Кілери та 50 тисяч інших злочинців: у ПВК Вагнера в рамках набору найманців об'їжджають в'язниці РФ

Рекрутинг триває, Пригожин сам об'їжджає багато зон, тим часом родичі найманців із ПВК Вагнера скаржаться на мізерні виплати за їхню загибель, інформує ZN.ua.

Кілери та 50 тисяч інших злочинців: у ПВК Вагнера в рамках набору найманців об'їжджають в'язниці РФ
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Представники ПВК Вагнера в рамках рекрутингу злочинців з російських в'язниць об'їхали вже зони всієї європейської частини Росії. Віддаючи перевагу вбивцям, причому не побутовим, а кілерам, а також тим, хто сидить за статтями за замах, грабіж або розбій, в середньому рекрутують 20 відсотків від загального складу колонії. Беручи до уваги це, Євгеній Пригожин, який контролює угруповання найманців, може запросто навербувати найближчим часом 50-60 тисяч злочинців. Таке припущення в інтерв'ю DW висловила російська правозахисниця і голова фонду "Русь сидящая" Ольга Романова.

Супроводжуючи свої промови словами на кшталт “ви звідси вийдете лише у дерев'яному ящику, ми вам пропонуємо гроші, славу, помилування”, майбутнім найманцям ПВК Вагнера викладають увесь пропагандистський набір слів про фашистів, Бандеру та 8 років убивств дітей Донбасу, каже Романова.


Оксана Коваль, ZN.ua





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