Корбан про контрнаступ ЗСУ: Обіцянки звільнити Херсон за 3-6 тижнів – це брехня

Історії української влади про те, що ЗСУ вже перемагає на війні з Росією, не відповідають дійсності, заявив очільник штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан в інтерв’ю ВВС .

«Коли різні радники Офісу президента розповідають багато днів поспіль, що зараз ми почнемо контрнаступ на Херсонщину, ЗСУ почнуть… І роблять це на постійній основі - люди очікують цього. Люди сподіваються на це. Людям потрібна перемога - це правда. Хоч невелика, але потрібна. Один помічник Офісу президента, інший якийсь експерт Офісу президента, третій - виходять і щодня забалакують людей. Морочать їм голови - зараз Хаймарси, тут розбили, тут підемо. Починаємо контрнаступ. 3-6 тижнів - звільнимо Херсон. Це брехня. Людям треба говорити правду», - сказав Корбан.

Він нагадав, що минулого тижня до Херсонської області росіяни завезли близько 30 батальйонно-тактичних груп. Це 20 тисяч людей. «Хоча казали, що Путін не має резервів, що він із Криму нікого не завозить. Він завіз купу техніки, танки», - підкреслив чиновник.

«Про який контрнаступ ми говоримо? Навіщо баламутити людей? Навіщо людям брехати? Люди в Україні перебувають у такому стані, перебувають у такій трагедії, що вони приймуть будь-яку правду. Навіть найгіршу. Але правду. Ніж коли їх обнадіюють, а потім виявляється, що росіяни наступають замість нашого контрнаступу», - резюмував Корбан.