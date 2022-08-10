Мобілізація в Україні: коли військовозобов'язаних без досвіду можуть відправити на передову

Загальна мобілізація продовжує викликати безліч питань та домислів. Стало відомо, у яких випадках військовозобов'язаних без досвіду служби можуть відправити на передову.

Мобілізація під час повномасштабної війни передбачає можливість призову будь-кого із військовозобов'язаних. Черговість залежить від того, скільки людей потребує та чи інша військова частина, а також від кваліфікаційних навичок українців. Перевага надається колишнім учасникам АТО, ООС, а також резервістам.

Адвокат Адвокатського об'єднання Legal Strategy Віолетта Монастирська зазначила, що люди без досвіду військової служби також можуть бути мобілізовані. Однак згідно із законом їх не можна примусово відправляти на передову. При цьому зараз навчання мобілізованих відбувається у стислий термін – у період від 7 до 20 днів.

Експерти нагадали, що люди без підготовки, ймовірно, отримають серйозні поранення чи загинуть, що буде великою проблемою для офіцерсько-командного складу.

Представниця юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко уточнила, що вона знає про випадки коли мобілізованих без досвіду відправили на передову. Однак ці люди були добровольцями, виявили бажання воювати та підставили підпис під відповідною заявою.

Юрист підкреслила, що при свавіллі з боку військової частини потрібно звертатися до командира з рапортом та проханням пройти навчання.

"Як показав досвід – такі рапорти, за належністю їх вручення, мають свій результат", - зазначила Аніщенко.

Віолетта Монастирська додала, що згідно з законом, військовозобов'язані мають захищати державу незалежно від свого бажання. За ухиляння від обов'язків можна понести кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, що робити українцям, яких мобілізували, незважаючи на наявність хвороб. Вони можуть уникнути призову до армії.