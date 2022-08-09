Залужний обговорив із командувачем ЗС США в Європі військову допомогу Україні

Залужний відзначив успіхи армії завдяки безперевній військовій підтримці, інформує ZN.ua.

Залужний обговорив із командувачем ЗС США в Європі військову допомогу Україні
© Facebook/Генштаб ЗСУ

Верховний головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонні переговори з Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Про це Залужний повідомив на своїй сторінці у Faсebook.

"Взаємна довіра, постійний діалог на стратегічному рівні та ефективна співпраця на оперативній ланці сприяють тому, що співпраця між Збройними Силами України та Командуванням Збройних Сил США в Європі є системною та результативною, а процес надання військової допомоги Україні безперервним", - констатував генерал Залужний.

1 серпня генерал Залужний обговорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, радником президента США Джейкобом Салліваном та головою комітету начальників штабів генералом Марком Міллі потреби ЗСУ у новому озброєнні.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
У селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиціУ селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиці
Склад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НПСклад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НП
Росія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – БільдтРосія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – Більдт
«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля
"Путін сказав - не рахувати втрати": рф може вдарити ракетами по Криму, за яких умов на це зважаться"Путін сказав - не рахувати втрати": рф може вдарити ракетами по Криму, за яких умов на це зважаться
Блок рекламы


Похожие новости
Експерт пояснив, чи загрожує Україні запущений Росією супутник-шпигунЕксперт пояснив, чи загрожує Україні запущений Росією супутник-шпигун
В Україні фокус війни змістився на південний напрямок – ПентагонВ Україні фокус війни змістився на південний напрямок – Пентагон
Поїдуть додому у чорних пакетах: в Україні ліквідували ще 300 російських окупантівПоїдуть додому у чорних пакетах: в Україні ліквідували ще 300 російських окупантів
США поки не постачатимуть Україні нові HIMARS, але відправлять більше ракет до нихСША поки не постачатимуть Україні нові HIMARS, але відправлять більше ракет до них
Мобілізація в Україні: як призивають громадян, які мають маленьких дітейМобілізація в Україні: як призивають громадян, які мають маленьких дітей
В Україні зросло негативне ставлення до Сталіна після вторгнення РФ в Україну – опитуванняВ Україні зросло негативне ставлення до Сталіна після вторгнення РФ в Україну – опитування
Міністри оборони США і Канади обговорили допомогу Україні у сфері безпекиМіністри оборони США і Канади обговорили допомогу Україні у сфері безпеки
«Доведеться потерпіти»: американський журналіст пояснив, коли в Україні закінчиться війна«Доведеться потерпіти»: американський журналіст пояснив, коли в Україні закінчиться війна
На війні в Україні загинули чи отримали поранення вже 70-80 тисяч росіян – ПентагонНа війні в Україні загинули чи отримали поранення вже 70-80 тисяч росіян – Пентагон
У Пентагоні підтвердили передачу Україні зброї проти російських С-400 – CNNУ Пентагоні підтвердили передачу Україні зброї проти російських С-400 – CNN
Последние новости
Подгружаем последние новости