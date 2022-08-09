Залужний обговорив із командувачем ЗС США в Європі військову допомогу Україні

Верховний головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонні переговори з Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Про це Залужний повідомив на своїй сторінці у Faсebook .

"Взаємна довіра, постійний діалог на стратегічному рівні та ефективна співпраця на оперативній ланці сприяють тому, що співпраця між Збройними Силами України та Командуванням Збройних Сил США в Європі є системною та результативною, а процес надання військової допомоги Україні безперервним", - констатував генерал Залужний.