Війська РФ планують провести "зачистку" в Скадовську

Окупанти перевірятимуть документи та телефони у місцевих жителів, інформує ZN.ua.

Війська РФ планують провести
© Skadovsk.City/Telegram

Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський заявив, що російські війська в тимчасово окупованому РФ Скадовську планують провести "зачистку" .

"Окупанти сьогодні планують провести зачистку у Скадовську. Все за накатаною схемою – посилення блокпостів, перевірки документів та телефонів, гаражів, обшуки. Будьте максимально обережні", - наголосив Соболевський у Telegram.


Анна Конюченко, ZN.ua





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