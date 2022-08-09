Війська РФ планують провести "зачистку" в Скадовську

Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський заявив, що російські війська в тимчасово окупованому РФ Скадовську планують провести "зачистку" .

"Окупанти сьогодні планують провести зачистку у Скадовську. Все за накатаною схемою – посилення блокпостів, перевірки документів та телефонів, гаражів, обшуки. Будьте максимально обережні", - наголосив Соболевський у Telegram.