У Франції росіянам заборонили відвідувати Венсенський замок, де зберігаються архіви Міноборони – ЗМІ
Щоправда, «запити, пов’язані з журналістськими обов’язками» робити все ж дозволяється, інформує
У Франції росіянам заборонили відвідувати замок Шато де Венсен поблизу Парижа, де зберігаються архіви французького Міністерства оборони, пише
Замок розташований на південному сході Парижу та містить, зокрема, один із центрів Служби історичної оборони. Вказано, що за певних умов доступ до бібліотек та архівів Служби має громадськість.
У Міноборони Франції пояснили, що після вторгнення в Україну «обмежили доступ до військових приміщень міністерства громадянам Росії». Водночас джерело підкреслило, що можна робити «запити, пов’язані з журналістськими обов’язками».