У Франції росіянам заборонили відвідувати Венсенський замок, де зберігаються архіви Міноборони – ЗМІ

У Франції росіянам заборонили відвідувати замок Шато де Венсен поблизу Парижа, де зберігаються архіви французького Міністерства оборони, пише 20 Minutes з посиланням на джерела. Відповідну директиву видали після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Замок розташований на південному сході Парижу та містить, зокрема, один із центрів Служби історичної оборони. Вказано, що за певних умов доступ до бібліотек та архівів Служби має громадськість.

У Міноборони Франції пояснили, що після вторгнення в Україну «обмежили доступ до військових приміщень міністерства громадянам Росії». Водночас джерело підкреслило, що можна робити «запити, пов’язані з журналістськими обов’язками».