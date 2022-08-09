У Франції росіянам заборонили відвідувати Венсенський замок, де зберігаються архіви Міноборони – ЗМІ

Щоправда, «запити, пов’язані з журналістськими обов’язками» робити все ж дозволяється, інформує ZN.ua.

У Франції росіянам заборонили відвідувати Венсенський замок, де зберігаються архіви Міноборони – ЗМІ
© Вікіпедія

У Франції росіянам заборонили відвідувати замок Шато де Венсен поблизу Парижа, де зберігаються архіви французького Міністерства оборони, пише 20 Minutes з посиланням на джерела. Відповідну директиву видали після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Замок розташований на південному сході Парижу та містить, зокрема, один із центрів Служби історичної оборони. Вказано, що за певних умов доступ до бібліотек та архівів Служби має громадськість.

У Міноборони Франції пояснили, що після вторгнення в Україну «обмежили доступ до військових приміщень міністерства громадянам Росії». Водночас джерело підкреслило, що можна робити «запити, пов’язані з журналістськими обов’язками».





Интересные новости
У селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиціУ селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиці
Склад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НПСклад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НП
Росія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – БільдтРосія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – Більдт
«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля
"Путін сказав - не рахувати втрати": рф може вдарити ракетами по Криму, за яких умов на це зважаться"Путін сказав - не рахувати втрати": рф може вдарити ракетами по Криму, за яких умов на це зважаться
Блок рекламы


Похожие новости
У Сенаті Франції закликають негайно запровадити спеціальну місію безпеки ООН на ЗАЕСУ Сенаті Франції закликають негайно запровадити спеціальну місію безпеки ООН на ЗАЕС
В Кремлі відреагували на заклики деяких країн скасувати видачу віз росіянамВ Кремлі відреагували на заклики деяких країн скасувати видачу віз росіянам
ЗСУ "намацали" больову точку ворога: росіянам довелося ухвалити нове рішення щодо ХерсонаЗСУ "намацали" больову точку ворога: росіянам довелося ухвалити нове рішення щодо Херсона
Newsweek: В Міноборони Німеччини вказали на «жахливі» проблеми Росії на війні проти УкраїниNewsweek: В Міноборони Німеччини вказали на «жахливі» проблеми Росії на війні проти України
Росіянам хочуть на півстоліття заборонити в'їзд до України: петиція набрала 25 тисяч голосівРосіянам хочуть на півстоліття заборонити в'їзд до України: петиція набрала 25 тисяч голосів
Ризики витоку водню та радіації зберігаються: що відбувається на Запорізькій АЕСРизики витоку водню та радіації зберігаються: що відбувається на Запорізькій АЕС
"Приклад прямої шкоди роботі ЗСУ": у Міноборони розкритикували "військових експертів""Приклад прямої шкоди роботі ЗСУ": у Міноборони розкритикували "військових експертів"
В ЄС відреагували на обстріли росіянами Запорізької АЕСВ ЄС відреагували на обстріли росіянами Запорізької АЕС
Війна Росії проти України скоро увійде в нову фазу — Міноборони БританіїВійна Росії проти України скоро увійде в нову фазу — Міноборони Британії
Дві країни призупинили видачу віз росіянамДві країни призупинили видачу віз росіянам
Последние новости
Подгружаем последние новости