«Оркестр W чекає»: ПВК «Вагнер» відкрито вербує найманців – the Guardian

ПВК «Вагнер», яка раніше була утаємниченою військовою структурою з набору найманців для збройних конфліктів, тепер вийшла з тіні і відкрито рекламується на шпальтах російських газет та на білбордах у російських містах. Про це йдеться у статті The Guardian .

«Батьківщина, честь, кров, хоробрість. ВАГНЕРА», – йдеться на одному з білбордів у російському Єкатеринбурзі. The Guardian зазначають, що такі білборди зумовлені потребою у вербуванні все нових бійців для війни в Україні і великі втрати змушують організацію вийти з тіні

«Не зважаючи на глобальне охоплення, велика частина внутрішньої роботи групи залишалася таємницею для зовнішнього світу. На папері його не існує, немає реєстрації компанії, податкових декларацій чи організаційної схеми. Вище керівництво Росії, включаючи Влідіміра Путіна, неодноразово заперечували будь-які зв'язки між Вагнером і державою. Приватні військові компанії офіційно заборонені в Росії, а напівлегальні рамки, в яких працюють найманці, також призвели до того, що членів сімей загиблих оперативників Вагнера часто змушували мовчати, коли вони шукали інформацію про своїх близьких», – сказано у статті видання.