Мобілізація в Україні: що загрожує українським чоловікам, які виїхали за кордон до війни та не повернулися

Під час загальної мобілізації чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон. Однак багато українських чоловіків виїхали з України ще до 24 лютого і не повертаються до цього дня. Юристи розповіли, чи передбачено якусь відповідальність для таких чоловіків після їхнього повернення на батьківщину.

Стало відомо, що загрожує українським чоловікам, які виїхали за кордон до війни та не повернулися

Законами України відповідальність за неповернення до України під час воєнного стану не встановлено.

Народні депутати намагалися зареєструвати кілька законопроектів, які вводили б відповідальність за неповернення чоловіків в Україну з початку мобілізації, проте їх навряд чи запровадять. За словами юристів, запровадження такого закону не відповідатиме нормам Конституції України. Будь-які штрафи чоловікам, які повертатимуться в Україну, можуть розцінюватися як порушення прав людини.

Стало відомо, що загрожує українським чоловікам, які виїхали за кордон до війни та не повернулися
Таким чином, на сьогоднішній день в Україні немає жодної адміністративної чи кримінальної відповідальності за неповернення чоловіків, які виїхали до 24 лютого 2022 року. Примусову мобілізацію, у разі повернення чоловіка, який був за кордоном до війни, також законодавством не передбачено.

Раніше повідомлялося, чи можна чоловікові виїхати за кордон, якщо його знято з військового обліку.


Лобанова Єлизавета, Тудей





Интересные новости
У селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиціУ селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиці
Склад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НПСклад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НП
Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"
Росія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – БільдтРосія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – Більдт
«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля
Блок рекламы


Похожие новости
Хто допомагав Путіну виробляти сучасну зброю для війни в Україні – доповідь RUSIХто допомагав Путіну виробляти сучасну зброю для війни в Україні – доповідь RUSI
Виготовляв агітки для окупантів: працівнику харківського телеканалу загрожує до 15 років ув’язненняВиготовляв агітки для окупантів: працівнику харківського телеканалу загрожує до 15 років ув’язнення
МОЗ може направити на лікування за кордон три групи пацієнтів – РадуцькийМОЗ може направити на лікування за кордон три групи пацієнтів – Радуцький
В Україні немає грошей на виробництво кіно – МінкультВ Україні немає грошей на виробництво кіно – Мінкульт
Захід має відмовитися від політики "подвійних стандартів" у відносинах з авторитарними режимами — The EconomistЗахід має відмовитися від політики "подвійних стандартів" у відносинах з авторитарними режимами — The Economist
З російського полону з початку війни звільнили 600 українцівЗ російського полону з початку війни звільнили 600 українців
Вбивав у Сирії, а загинув в Україні: ЗСУ знищили підполковника спецназу ФСБВбивав у Сирії, а загинув в Україні: ЗСУ знищили підполковника спецназу ФСБ
Спікер Повітряних сил ЗСУ повідомив, якої зброї не вистачає УкраїніСпікер Повітряних сил ЗСУ повідомив, якої зброї не вистачає Україні
В Україні продовжать загальну мобілізацію після 23 серпня: кого почнуть призивати до лав ВСУВ Україні продовжать загальну мобілізацію після 23 серпня: кого почнуть призивати до лав ВСУ
"Це буде сигнал для Китаю": в США попередили про нову небезпеку на тлі війни рф проти України"Це буде сигнал для Китаю": в США попередили про нову небезпеку на тлі війни рф проти України
Последние новости
Подгружаем последние новости