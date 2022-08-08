Мобілізація в Україні: що загрожує українським чоловікам, які виїхали за кордон до війни та не повернулися

Під час загальної мобілізації чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон. Однак багато українських чоловіків виїхали з України ще до 24 лютого і не повертаються до цього дня. Юристи розповіли, чи передбачено якусь відповідальність для таких чоловіків після їхнього повернення на батьківщину.

Законами України відповідальність за неповернення до України під час воєнного стану не встановлено.

Народні депутати намагалися зареєструвати кілька законопроектів, які вводили б відповідальність за неповернення чоловіків в Україну з початку мобілізації, проте їх навряд чи запровадять. За словами юристів, запровадження такого закону не відповідатиме нормам Конституції України. Будь-які штрафи чоловікам, які повертатимуться в Україну, можуть розцінюватися як порушення прав людини.

Таким чином, на сьогоднішній день в Україні немає жодної адміністративної чи кримінальної відповідальності за неповернення чоловіків, які виїхали до 24 лютого 2022 року. Примусову мобілізацію, у разі повернення чоловіка, який був за кордоном до війни, також законодавством не передбачено.

Раніше повідомлялося, чи можна чоловікові виїхати за кордон, якщо його знято з військового обліку.