"Почнуть просто бігти": окупанти готуються до відступу з Херсона, з'явилися сигнали

танк окупантів

Російські окупанти у Херсоні масово мінують об'єкти критичної інфраструктури. Об'єкти електропостачання, водопостачання та газопостачання .

Про це повідомляє військовий аналітик Олександр Коваленко.

"Виникає питання. Ви сконцентрували на правому березі Херсонщини дуже велику групу військ. Цієї групи військ достатньо не тільки для того, щоб обороняться, а й наступати. Недовго, з горем навпіл і сумнівним успіхом, але явно ви маєте намір наступати.

Але якщо ви маєте намір наступати, навіщо прямо зараз у Херсоні займаєтеся тим, що зазвичай роблять при відступі? Тобто, у вас немає впевненості в тому, що ваш наступ матиме сенс?

Антонівський міст, Херсон

Очевидно - так. Командування РВВ чудово розуміє, що наступ дуже швидко видихнеться, вони перейдуть до оборони, яка теж видихнеться і почнуть просто бігти.

Просто взяти і вивести війська з правого берега вони не можуть, треба ж показати опір, нерівні бої "асвободителів" проти легіонів НАТО, а потім "жест доброї волі"... Кривава показуха серійних маніяків у генеральських погонах вартістю сотні та тисячі життів" , – стверджує Олександр Коваленко.

Херсон


Алексей Ионов, politeka.net





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