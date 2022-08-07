Подвійне оподаткування для біженців з України: Гетманцев розповів про плани
Україна наразі працює з ОЕСР для імплементації загальноєвропейської угоди, яка б внесла автоматичні зміни щодо статусу податкових резидентів, інформує
Данилом Гетманцевим розповів про те, як вирішується питання щодо податкового резидентства, яке наразі хвилює багатьох українців за кордоном,
«Пан Гетманцев також прокоментував актуальне питання податкового резидентства, яке наразі хвилює багатьох українців за кордоном. Так, Україна наразі працює з ОЕСР для імплементації загальноєвропейської угоди, яка б внесла автоматичні зміни щодо статусу податкових резидентів, очікується, що за кілька тижнів буде відповідний механізм, після чого буде розпочатий діалог з Єврокомісією з цього питання», - йдеться у повідомленні.
За його словами, також важлива тема, над якою працює держава – страхування військових ризиків для залучення інвестицій в Україну. Такий механізм наразі є доступним, але при цьому дуже дорогий, тому ведуться перемовини з міжнародними страховими організаціями та фінансовими установами, аби здешевити вартість такого страхування.