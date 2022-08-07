Подвійне оподаткування для біженців з України: Гетманцев розповів про плани

Данилом Гетманцевим розповів про те, як вирішується питання щодо податкового резидентства, яке наразі хвилює багатьох українців за кордоном, повідомили у ЕВА з посиланням на обговорення Плану відновлення України.

«Пан Гетманцев також прокоментував актуальне питання податкового резидентства, яке наразі хвилює багатьох українців за кордоном. Так, Україна наразі працює з ОЕСР для імплементації загальноєвропейської угоди, яка б внесла автоматичні зміни щодо статусу податкових резидентів, очікується, що за кілька тижнів буде відповідний механізм, після чого буде розпочатий діалог з Єврокомісією з цього питання», - йдеться у повідомленні.

За його словами, також важлива тема, над якою працює держава – страхування військових ризиків для залучення інвестицій в Україну. Такий механізм наразі є доступним, але при цьому дуже дорогий, тому ведуться перемовини з міжнародними страховими організаціями та фінансовими установами, аби здешевити вартість такого страхування.