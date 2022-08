Знищення складів боєприпасів та опорних пунктів військ РФ посилює тиск на окупантів — британська розвідка

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ продовжують атакувати опорні пункти російських військ, скупчення особового складу, бази матеріально-технічного забезпечення та склади боєприпасів ворога. Це посилює тиск на окупантів, повідомляє Міноборони Британії.

«Це дуже ймовірно вплине на матеріально-технічне забезпечення російської армії та чинить тиск на елементи бойової підтримки військ РФ », - йдеться у повідомленні.

Також британська розвідка вказала на початок експорту українського зерна.

«3 серпня 2022 року до протоки Босфор прибуло перше судно з українським зерном, яке пройшло транзитом через Чорне море з Одеси. Швидше за все, успіх цього транзиту призведе до більш частих транзитів в обох напрямках. Усунення відставання, спричиненого блокуванням портів, яке діяло з лютого 2022 року, залишатиметься логістичним викликом», - вважають аналітики Міноборони Британії.

Також за даними британської розвідки, російські війська майже напевно розташували пірамідальні радіолокаційні відбивачі біля нещодавно пошкодженого Антонівського мосту та залізничного мосту, обидва з яких перетинають річку Дніпро поблизу Херсона, на півдні України.

Такі відбивачі, ймовірно, використовуються, щоб ускладнити наведення ракет на мости. Це підкреслює загрозу, яку відчуває РФ через збільшення радіусу дії та точності систем, що постачаються із Заходу.