Азербайджан провів спецоперацію проти армії Вірменії в районі Нагірного Карабаху

Армія змогла зайняти кілька висот.

Азербайджан провів спецоперацію проти армії Вірменії в районі Нагірного Карабаху
© Скріншот Youtube

У Міноборони Азербайджану заявили в середу, 3 серпня, про те, що війська взяли під свій контроль кілька стратегічних висот у спірному районі Нагірного Карабаху в результаті нової ескалації, внаслідок якої загинули троє солдатів.

Зокрема, була взята під контроль висота Гирхгиз, а також встановлений контроль над панівними висотами Сарибаба та рядом інших уздовж Карабахського хребта Малого Кавказу.

Азербайджанська армія заявила, що провела операцію під назвою "Відплата" у відповідь на "терористичні дії незаконних вірменських збройних формувань на території Азербайджану".

Міноборони повідомило, що карабахські війська обстріляли позиції азербайджанської армії в Лачинському районі під наглядом російських миротворчих сил, вбивши азербайджанського призовника.

За даними видання haqqin.az, азербайджанська армія завдала удару безпілотником в районі висоти Сарибаба, в результаті знищено військову вантажівку "Урал" вірменської армії. Також завдано удару з повітря по військовій частині в населеному пункті Юхари Оратаг колишнього Агдеринського району. В результаті знищено кілька гаубиць Д-30, військові транспортні засоби та велику кількість боєприпасів.

Вірменія та Азербайджан вели дві війни — у 2020 році та у 1990-х роках — через населений вірменами регіон Нагірного Карабаху.

Шість тижнів боїв восени 2020 року забрали понад 6500 життів і закінчилися угодою про припинення вогню. Вірменія поступилася ділянками території, які вона контролювала протягом десятиліть.

За матеріалами: haqqin.az /

Оксана Лебедина, ZN.ua





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