Азербайджан провів спецоперацію проти армії Вірменії в районі Нагірного Карабаху
Армія змогла зайняти кілька висот.
У Міноборони Азербайджану заявили в середу, 3 серпня, про те, що війська взяли під свій контроль кілька стратегічних висот у спірному районі Нагірного Карабаху в результаті нової ескалації, внаслідок якої загинули троє солдатів.
Зокрема, була взята під контроль висота Гирхгиз, а також встановлений контроль над панівними висотами Сарибаба та рядом інших уздовж Карабахського хребта Малого Кавказу.
Азербайджанська армія заявила, що провела операцію під назвою "Відплата" у відповідь на "терористичні дії незаконних вірменських збройних формувань на території Азербайджану".
Міноборони повідомило, що карабахські війська обстріляли позиції азербайджанської армії в Лачинському районі під наглядом російських миротворчих сил, вбивши азербайджанського призовника.
За даними видання
Вірменія та Азербайджан вели дві війни — у 2020 році та у 1990-х роках — через населений вірменами регіон Нагірного Карабаху.
Шість тижнів боїв восени 2020 року забрали понад 6500 життів і закінчилися угодою про припинення вогню. Вірменія поступилася ділянками території, які вона контролювала протягом десятиліть.