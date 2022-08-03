"За що я віддав свої ноги?": у росії маршрутник провчив "денацифікатора", відео

Окупанти після повернення додому в Росію зіткнулися з відповідним ставленням.

Один такий випадок стався у місцевій маршрутці, де "вояка" не пустили в салон, незважаючи на те, що він воював і залишився без ніг:

- Я воював, діду!

- Я радий за тебе. Треба було не воювати!

- Я втратив ноги, діду!

- Та хоч три втрать, мені те що.

- А як же нацисти, діду?! Вони дітей їдять! Ну бути ти людиною.

– Не можу я бути людиною

– За що я віддав свої ноги?

- Напевно, за свою сім'ю намагався, але нічого не вийшло.

- А як же "денацифікація"? Ми ж зберігаємо нашу батьківщину.

Пасажири також "з розумінням" поставилися до горе-окупанта та зажадали у водія їхати далі. Після цього маршрутник не витримав і прогнав "денацифікатора" за допомогою біти.