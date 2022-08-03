"За що я віддав свої ноги?": у росії маршрутник провчив "денацифікатора", відео

"За що я віддав свої ноги?": у росії маршрутник провчив "денацифікатора", відео

Окупанти після повернення додому в Росію зіткнулися з відповідним ставленням.

Один такий випадок стався у місцевій маршрутці, де "вояка" не пустили в салон, незважаючи на те, що він воював і залишився без ніг:

- Я воював, діду!
- Я радий за тебе. Треба було не воювати!
- Я втратив ноги, діду!
- Та хоч три втрать, мені те що.
- А як же нацисти, діду?! Вони дітей їдять! Ну бути ти людиною.
– Не можу я бути людиною
– За що я віддав свої ноги?
- Напевно, за свою сім'ю намагався, але нічого не вийшло.
- А як же "денацифікація"? Ми ж зберігаємо нашу батьківщину.

Пасажири також "з розумінням" поставилися до горе-окупанта та зажадали у водія їхати далі. Після цього маршрутник не витримав і прогнав "денацифікатора" за допомогою біти.


Алексей Ионов, politeka.net





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