В Україні запрацювала платформа для пошуку депортованих і зниклих безвісти дітей

На сайті, зокрема, можна знайти інформація про постраждалих дітей та повідомити про дитину, яку загубилася, чи постраждала від рук окупантів, інформує ZN.ua.

В Україні 1 серпня почала працювати державна інформаційна платформа “Діти війни”, що має сприяти збору даних про дітей, постраждалих від агресії РФ проти України, для надання допомоги їм. Зокрема, йдеться про зниклих безвісти чи незаконно вивезених окупантами на територію Росії, повідомляє Національне інформаційне бюро.

“Цей портал створено як інструмент пошуку дітей, їх порятунку та визволення з місць примусового переміщення чи депортації”, – заявила радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дарія Герасимчук.

Як зазначається, на сайті зібрані актуальні та зведені дані про дітей, що загинули, отримали поранення, зникли безвісти чи були депортовані. Також там розміщена інформація про неповнолітніх, яких вдалося розшукати та врятувати.

Крім того, портал надає можливість повідомити:

  • про дитину, що загубилася;
  • про злочин проти дитини;
  • про дитину, знайдену без супроводу дорослих;
  • про випадок депортації дитини;
  • про примусову зміну її громадянства чи документів;
  • про інші порушення прав дітей, здійснені в ході війни Росії проти України.

За інформацією НІБ, усі зареєстровані на сайті звернення будуть опрацьовувати відповідні відомства.

Правоохоронні органи ж щодня мають оновлювати кількісні показники, указані на платформі.

Директор Національного інформаційного бюро Олександр Смирнов розповів, що наразі відомо про 358 загиблих і 639 поранених дітей від початку вторгнення РФ у нашу країну. Також 203 дитини зникли безвісти, 5754 були незаконно вивезені, а 47 повернуті на територію, підконтрольну Україні, за участі Мінреінтеграції.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
Мобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повісткаМобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повістка
Били по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами МарганцяБили по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами Марганця
Британія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема ФіліпсаБританія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема Філіпса
Російські військові викрали у Херсоні пасажирський теплохідРосійські військові викрали у Херсоні пасажирський теплохід
Роль ПВК "Вагнера" в Україні суттєво відрізняється від Сирії — британська розвідкаРоль ПВК "Вагнера" в Україні суттєво відрізняється від Сирії — британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
Окупація Київщини: неідентифікованими залишаються тіла 216 людей, у 300 – статус зниклих безвістиОкупація Київщини: неідентифікованими залишаються тіла 216 людей, у 300 – статус зниклих безвісти
Кремль не зацікавлений у мирі: Кулеба вказав на "знаки", які росія щодня посилає УкраїніКремль не зацікавлений у мирі: Кулеба вказав на "знаки", які росія щодня посилає Україні
Британія передасть Україні кілька військових кораблів зі свого флоту — посолБританія передасть Україні кілька військових кораблів зі свого флоту — посол
В Болгарії вибухнув склад боєприпасів компанії, яка постачає Україні зброюВ Болгарії вибухнув склад боєприпасів компанії, яка постачає Україні зброю
Війська РФ вбили 358 дітей в Україні з початку війни — Офіс генпрокурораВійська РФ вбили 358 дітей в Україні з початку війни — Офіс генпрокурора
Гаубиці 70-х років і танки, більша половина з яких не заводиться: експерти розповіли, чим Лукашенко збирається воювати в УкраїніГаубиці 70-х років і танки, більша половина з яких не заводиться: експерти розповіли, чим Лукашенко збирається воювати в Україні
Катарський фонд перерахував п'ять мільйонів доларів на медичну допомогу УкраїніКатарський фонд перерахував п'ять мільйонів доларів на медичну допомогу Україні
Польща готується передати Україні вісім САУ «Краб»Польща готується передати Україні вісім САУ «Краб»
У Бундестазі звинуватили Шольца у затягуванні допомоги Україні: "Не слід розслаблятися"У Бундестазі звинуватили Шольца у затягуванні допомоги Україні: "Не слід розслаблятися"
Ще майже мінус 200 окупантів за добу: зведення про втрати ворога на війні в УкраїніЩе майже мінус 200 окупантів за добу: зведення про втрати ворога на війні в Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости