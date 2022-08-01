В Україні запрацювала платформа для пошуку депортованих і зниклих безвісти дітей
На сайті, зокрема, можна знайти інформація про постраждалих дітей та повідомити про дитину, яку загубилася, чи постраждала від рук окупантів, інформує
В Україні 1 серпня почала працювати державна інформаційна
“Цей портал створено як інструмент пошуку дітей, їх порятунку та визволення з місць примусового переміщення чи депортації”, – заявила радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дарія Герасимчук.
Як зазначається, на сайті зібрані актуальні та зведені дані про дітей, що загинули, отримали поранення, зникли безвісти чи були депортовані. Також там розміщена інформація про неповнолітніх, яких вдалося розшукати та врятувати.
Крім того, портал надає можливість повідомити:
- про дитину, що загубилася;
- про злочин проти дитини;
- про дитину, знайдену без супроводу дорослих;
- про випадок депортації дитини;
- про примусову зміну її громадянства чи документів;
- про інші порушення прав дітей, здійснені в ході війни Росії проти України.
За інформацією НІБ, усі зареєстровані на сайті звернення будуть опрацьовувати відповідні відомства.
Правоохоронні органи ж щодня мають оновлювати кількісні показники, указані на платформі.
Директор Національного інформаційного бюро Олександр Смирнов розповів, що наразі відомо про 358 загиблих і 639 поранених дітей від початку вторгнення РФ у нашу країну. Також 203 дитини зникли безвісти, 5754 були незаконно вивезені, а 47 повернуті на територію, підконтрольну Україні, за участі Мінреінтеграції.