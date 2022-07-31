Батальйон окупантів "Тигр" направляють до України: у командуванні "Південь" роз'яснили, хто вони такі

Батальйон окупантів "Тигр" направляють до України: у командуванні "Південь" роз'яснили, хто вони такі

Керівник пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що зараз росіяни стягують в Україну сумнівні резерви в якості, швидше за все, "гарматного м'яса", зокрема це батальйон "Тигр".

Про це вона сказала в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Ми бачимо, що ворог переформатує сили, намагається зробити якесь рокірування своїх сил. Ми готові до адекватної відповіді й розуміємо, що завдання тих уражень, які ворог отримав від нас останніми днями, його дуже суттєво підірвало – як фізично, так і морально", – сказала Гуменюк.

Коментуючи інформацію про нібито брак резервів у росіян, Гуменюк сказала, що зараз РФ підтягує "зовсім незрозумілі сили" – зокрема, підрозділ "Тигр" (батальйон "Тигр" який формують у Приморському краї РФ і позиціюють як "добровольчий").

"Вишукуються резерви в соціально неблагонадійних групах... Збирається той потенціал, сенс якого, швидше за все, просто бути гарматним м'ясом. Але, у будь-якому випадку, ми готуємось до будь-яких сценаріїв", – сказала Гуменюк, додавши, що ворога не можна недооцінювати.


Алексей Ионов, politeka.net





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