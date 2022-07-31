Новостей.COM ⇒
2022-07-31
У Харківській області на міні підірвався комбайнер
Війська РФ обстріляли чотири райони Харківської області, інформує
Війська РФ вночі у неділю, 31 липня, обстріляли Немишлянський район Харкова. Постраждалих немає. Пошкоджено виробничу будівлю з обладнанням та готовою поліграфічною продукцією,
Окупанти також завдали ударів по Харківському, Ізюмському, Чугуївському, Богодухівському районах.
Комбайнер підірвався на міні у селі Вільхівка. Чоловік перебуває в лікарні в стані середньої тяжкості. Синєгубов закликав аграріїв без перевірки вибухотехніками не починати роботу на полях.
Внаслідок обстрілу військ РФ отримав поранення 39-річний чоловік у Дергачівській громаді.
В Харківській області тривають бойові дії.
Анна Конюченко, ZN.ua