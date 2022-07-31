У Харківській області на міні підірвався комбайнер

Війська РФ обстріляли чотири райони Харківської області, інформує ZN.ua.

У Харківській області на міні підірвався комбайнер

Війська РФ вночі у неділю, 31 липня, обстріляли Немишлянський район Харкова. Постраждалих немає. Пошкоджено виробничу будівлю з обладнанням та готовою поліграфічною продукцією, інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти також завдали ударів по Харківському, Ізюмському, Чугуївському, Богодухівському районах.

Комбайнер підірвався на міні у селі Вільхівка. Чоловік перебуває в лікарні в стані середньої тяжкості. Синєгубов закликав аграріїв без перевірки вибухотехніками не починати роботу на полях.

Внаслідок обстрілу військ РФ отримав поранення 39-річний чоловік у Дергачівській громаді.

В Харківській області тривають бойові дії.


Анна Конюченко, ZN.ua





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