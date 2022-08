Британський депутат закликав видворити російських дипломатів після твіта про теракт в Оленівці

Британський депутат Кріс Брайант закликав видворити посольство РФ після твіта про теракт в Оленівці. Депутат публічно звернувся до голови МЗС Великої Британії Ліз Трасс.

«Це повинно бути поза законом. Це заклик до воєнних злочинів. Настав час Великій Британії відправити все російське посольство назад до Москви. Ліз Трасс, що ви збираєтесь робити?», — написав він.