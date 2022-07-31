Британський депутат закликав видворити російських дипломатів після твіта про теракт в Оленівці
Кріс Брайант публічно звернувся до Ліз Трасс
Британський депутат Кріс Брайант закликав видворити посольство РФ після твіта про теракт в Оленівці. Депутат публічно звернувся до голови МЗС Великої Британії Ліз Трасс.
«Це повинно бути поза законом. Це заклик до воєнних злочинів. Настав час Великій Британії відправити все російське посольство назад до Москви. Ліз Трасс, що ви збираєтесь робити?», —
This should be illegal. This is calling for war crimes. It is time the UK sent the whole Russian Embassy packing back to Moscow.— Chris Bryant (@RhonddaBryant)
@trusslizWhat are you going to do? https://t.co/FtVjNNAX0t July 29, 2022
Нагадаємо, після трагедії в Оленівці, де росіяни масово вбили частину військовополонених захисників з "Азовсталі", посольство РФ в Британії опублікувало цинічну заяву, в якій підтримало "принизливу страту" бійців полку "Азов".