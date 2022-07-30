"Благодійники" організували злочинну схему на Одещині: ціна питання - 9 тисяч доларів з кожного

Співзасновник однієї з благодійних організацій та її волонтер на Одещині організували схему з незаконного переправлення потенційних призовників за кордон.

Про це повідомили в управлінні СБУ Одеської області.

Так, на Одещині співробітники Служби безпеки України блокували схему із незаконного перетину державного кордону чоловіками призовного віку, які мали намір уникнути мобілізації в період воєнного стану.

Оперативники спецслужби встановили, що «міграційну» діяльність організували співзасновник однієї з благодійних організацій та її волонтер, їхнім пособником був колишній поліцейський. Вартість своїх «послуг» зловмисники оцінили в 9 тисяч долларів США з кожного потенційного призовника.

Зловмисники використовували посвідчення благодійного фонду, а також розпізнавальні знаки учасників тероборони для безперешкодного проходження блокпостів. Прикриваючись своїми посвідченнями, вони незаконно переправляли «ухилянтів» автомобілями на територію Молдови в район транзитної ділянки траси «Одеса-Рені».