"Благодійники" організували злочинну схему на Одещині: ціна питання - 9 тисяч доларів з кожного

"Благодійники" організували злочинну схему на Одещині: ціна питання - 9 тисяч доларів з кожного

Співзасновник однієї з благодійних організацій та її волонтер на Одещині організували схему з незаконного переправлення потенційних призовників за кордон.

Про це повідомили в управлінні СБУ Одеської області.

Так, на Одещині співробітники Служби безпеки України блокували схему із незаконного перетину державного кордону чоловіками призовного віку, які мали намір уникнути мобілізації в період воєнного стану.

Оперативники спецслужби встановили, що «міграційну» діяльність організували співзасновник однієї з благодійних організацій та її волонтер, їхнім пособником був колишній поліцейський. Вартість своїх «послуг» зловмисники оцінили в 9 тисяч долларів США з кожного потенційного призовника.

Зловмисники використовували посвідчення благодійного фонду, а також розпізнавальні знаки учасників тероборони для безперешкодного проходження блокпостів. Прикриваючись своїми посвідченнями, вони незаконно переправляли «ухилянтів» автомобілями на територію Молдови в район транзитної ділянки траси «Одеса-Рені».

Співробітники СБУ провели обшуки за місцями проживання фігурантів провадження, у ході яких виявлено і вилучено:
• мобільні телефони та документи, які мають доказове значення;
• грошові кошти;
• незареєстровані пристрої травматичної дії;
• транспортні засоби.


Тарас Галушко, politeka.net





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