У Миколаєві зловили молодого хлопця, який наводив російські ракети рідним містом: фото зрадника

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25-річний житель Миколаєва систематичний коригував вогонь своїм містом, його затримали

Як повідомили у прокуратурі міста, 25-річний місцевий житель збирав інформацію про місцезнаходження Збройних Сил України у Миколаєві. Далі він передавав її через телеграм-канали російським спецслужбам.

Зокрема, 25 червня та 15 липня 2022 року відзначив місцезнаходження підрозділів Збройних Сил України на території міста.

Навідника затримали. Йому повідомили підозру за фактом несанкціонованого поширення інформації про розташування Збройних Сил України, вчинену в умовах воєнного стану, з метою надання такої інформації державі, яка здійснює збройну агресію проти України (ч.3 статті 114-2 КК України).

Вирішується питання про запобіжний захід.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім опублікував покрокову інструкцію для тих, хто має інформацію про коригувальників вогню окупантів.

"Надайте відомості на осіб, які на вашу думку коригують вогонь окупанта, військових РФ і допомагають їм. Надсилайте наступні відомості на електронну скриньку - 100otkima@gmail.com телефону, адресу проживання, геолокація місця знаходження або інші наявні відомості, які допоможуть встановити особу).

2. Детальний опис події чи фактів, за наявності фото та відео докази чи факти в електронному вигляді, що вказують на те, що особа допомагає.

3. ПІБ заявника, контактний номер телефону для подальшого зв'язку та уточнення обставин. Після детальної перевірки та підтвердження наданої інформації, ви отримаєте винагороду у розмірі 100$", - пояснили в обласній адміністрації.


Ирина Юрченко, politeka.net





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