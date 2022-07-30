Німеччина передасть Україні 16 танків-мостоукладачів

Німеччина відправить в Україну 16 танків-мостоукладачів Biber, призначених для подолання водних та інших перешкод під час бойових дій. Відповідне рішення затвердила міністр оборони Крістіне Ламбрехт, повідомляє пресслужба Міноборони ФРН у Twitter .

«Для подальшої підтримки українських сухопутних військ міністр Крістіне Ламбрехт ухвалила рішення доставити партію з 16 броньованих мостоукладачів Biber. Їх можна використовувати для подолання водних чи інших перешкод у боях», – йдеться у повідомленні.