На війні загинув український поет та автор пісень Гліб Бабич

На фронті загинув ветеран, музикант, поет та керівник волонтерської ініціативи Res_Publica. Брати по зброї Гліб Бабіч. Він воював на Донбасі до 2019 року, а після нападу Росії знову став на захист рідної країни.

"Багато хто знав Гліба, бачили на ефірах, підписані на його сторінки, знаєте особисто… Відверто, одна з найсумніших звісток. Будьте прокляті, окупанти та терористи", - прокоментував трагічну звістку громадянський активіст Андрій Смолій у Facebook, інформує Апостроф.

Фото: facebook.com/169lazy

Дарка Бабіч, донька українського військового, присвятила татові вірша, який опублікувала у Facebook:

Ти вже не почуєш, як я тут читаю вірші.

Стою на Майдані. Він вільний,

Як ти і хотів.

Я знаю, що серед усіх кольорових світів

Ти вибереш мій.

Ти будеш за мене молитись,

Дивитись на мене із неба.

Ти вже не почуєш,

Але ж мені треба,

Так треба,

Щоб ти похвалив…

Сказав, що я знов молодець,

Що можеш гордитися мною.

Поспи, віддавай свою зброю.

Вона тобі не знадобиться.

Мені в цьому домі не спиться.

Він надто порожній і темний…

Якщо мене бачиш із неба,

Скажи, що я маю робити?

Я маю писати, любити,

Але ти про це не почуєш,

Але ти нічого не скажеш…

Татусю, я буду сильніша.

Але мені поки що важко.

Фото: facebook.com/169lazy

Іван Леньо, український музикант, один із лідерів фольк-рок-гурту "Kozak System", для якого Бабіч писав пісні, теж прокоментував загибель поета. Він також презентував композицію, яку з вони з Глібом мали випустити на днях.

"Дорогий мій, Друже. Дорогий мій впертий і добрий, Друже. Ти прийшов в це життя як світлий Янгол. Біля тебе було завжди тепло і драйвово. Ти завжди мріяв і робив. Ти знав чого хочеш, і був переконливим в своїй правоті. Ти був унікальним поєднанням справжнього воїна і справжнього поета. Ми написали з тобою "Подай зброю", "Сила і зброя", "Досить сумних пісень", "Свобода наче любов", "Мольфар", "Ті, що тримають небо над Різдвом". У нас залишилася одна пісня, яку ми мали видавати буквально на днях - "Не покинь". Ніколи б не подумав, що саме вона стане прощальною в нашому з тобою житті. Я тебе любив. І люблю. І буду любити. Бо ти мій внутрішній голос. Ти був чесним і справжнім. І дуже добрим. Дуже. І безкорисним. Глібич, дорогий, дай сигарету, будь ласка, сьогодні я закурю… І вип‘ю…. Я в шоці, Глібич…Ти відірвав сьогодні шматок мого серця… І ця рана ніколи не загоїться… "Чорний кінь з білими крилами десь із неба б‘є…". С*ка-війна", - написав Леньо.

П?ятий президент України Петро Порошенко назвав Бабіча одним з найближчих людей і вірним побратимом:

"Гліб Бабіч очолював ГО "Res_Publica. Брати по Зброї" і залишиться у моїй пам’яті найкращим побратимом. З того часу, як познайомилися з ним у Катеринівці в 2018-му - на позиціях 10-ї гірсько-штурмової бригади. Важко. Дуже важко втрачати близьких людей… Гліб Бабіч один з моїх найближчих… Складно сказати про війну ємніше, ніж вмів вимовити він. Глибоко, талановито, і до самої суті".

Глібу Бабічу було 53 роки, він народився 2 березня 1969 року в Миколаєві. Чоловік був поетом, піснярем, музикантом та воював на Донбасі під час АТО/ООС. До 2019 року український військовий був прапорщиком, командиром взводу у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді Збройних Сил України. Згодом пішов з армії, ставши одним із співзасновників громадянської організації "Res_Publica. Брати по зброї". Після повномасштабного вторгнення РФ знову став на захист нашої держави.

Гліб Бабіч народився в родині кораблебудівника та автора книг про авіаносці Валерія Бабіча. Він також видав власну збірку віршів та пісень.


Любов Блажко, Апостроф





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