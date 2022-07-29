В поліції назвали кількість відкритих справ про шахрайство з гуманітарною допомогою

Кілька справ уже направлені до суду.

В поліції назвали кількість відкритих справ про шахрайство з гуманітарною допомогою
© МВС України

Поліція відкрила 320 справ щодо шахрайства і зловживань з гуманітарною допомогою, як на потреби українських військових, так і для переселенців. Про це розповів очільник Національної поліції Ігор Клименко, повідомляє Укрінформ.

«НПУ розпочала 320 кримінальних проваджень саме щодо цього. І це багато, бо ми маємо на увазі не тільки забезпечення гуманітаркою або благодійною допомогою ЗСУ, а й переселенців», - заявив Клименко.

За його словами, 43 особи уже отримали підозри, кілька справ були направлені до суду.

«Думаю, що найближчим часом буде справедливе рішення щодо таких людей», - додав він.

Крім того, Клименко навів кілька прикладів. Він розповів, що у Львівській області поліція оголосила про підозру зловмисникам, які намагалися реалізувати військову амуніцію через магазини та ринки.

А на Дніпропетровщині, згідно з даними слідства, гуманітарну допомогу для переселенців намагалися продавати, і доведена сума в цьому випадку становить 1,3 млн грн.

Також, за словами Клименка, у Рівненській області ділки продавали автівки, які надійшли як благодійна допомога.

Також він розповів, що одна з благодійних організацій у Тернополі привласнила майже 2 млн грн, які пожертвували громадяни. Ця справа вже у суді.

«Ми працюємо, як правило, дуже тихо, превентивно. Усі злочинні організації, які займаються і гумдопомогою, і благодійною допомогою, - під контролем. Ми дуже швидко реагуємо на кожну заяву щодо цього», - зазначив керівник Нацполіції.

Клименко також закликав громадян повідомляти про розкрадання гумдопомоги.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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