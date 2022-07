Роль ПВК "Вагнера" в Україні суттєво відрізняється від Сирії — британська розвідка

З березня російська приватна військова компанія «Вагнер» діяла на сході України у постійній координації з російськими військовими. Це суттєва зміна порівняно з попередньою роботою групи з 2015 року, коли вона зазвичай виконувала місії, відмінні від відкритої широкомасштабної діяльності регулярної російської армії.

«Ймовірно, Вагнеру було призначено відповідальність за певні сектори лінії фронту, подібно до звичайних армійських підрозділів. Цей новий рівень інтеграції ще більше підриває давню політику російської влади щодо заперечення зв’язків між ПВК та російською державою», - вказують аналітики британської розвідки.

Експерти зазначають, що роль ПВК, ймовірно, змінилася через те, що російському Міноборони не вистачає бойової піхоти, однак навряд чи сил «Вагнера» буде достатньо, щоб істотно змінити траєкторію війни.