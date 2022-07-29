Роль ПВК "Вагнера" в Україні суттєво відрізняється від Сирії — британська розвідка

Раніше ПВК виконувала лише особливі спецзавдання.

Роль ПВК
© sbu.gov.ua

З березня російська приватна військова компанія «Вагнер» діяла на сході України у постійній координації з російськими військовими. Це суттєва зміна порівняно з попередньою роботою групи з 2015 року, коли вона зазвичай виконувала місії, відмінні від відкритої широкомасштабної діяльності регулярної російської армії.

«Ймовірно, Вагнеру було призначено відповідальність за певні сектори лінії фронту, подібно до звичайних армійських підрозділів. Цей новий рівень інтеграції ще більше підриває давню політику російської влади щодо заперечення зв’язків між ПВК та російською державою», - вказують аналітики британської розвідки.

Експерти зазначають, що роль ПВК, ймовірно, змінилася через те, що російському Міноборони не вистачає бойової піхоти, однак навряд чи сил «Вагнера» буде достатньо, щоб істотно змінити траєкторію війни.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 July 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/CD3LU2jI92

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/NMjaQWZiQU

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) July 29, 2022

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Ірина Знась, ZN.ua





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