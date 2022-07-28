Наша країна вперше відзначає День української державності

У четвер, 28 липня, Україна вперше відзначає День державності, який було започатковано минулого року. Відповідний указ президент Володимир Зеленський підписав під час урочистого засідання Верховної Ради, присвяченого Дню незалежності України.

День української державності відзначається того ж дня, що й День хрещення Київської Русі – України. Точкою відліку української державності Зеленський запропонував вважати рік заснування Києва – столиці Київської Русі – України, яку «недаремно вважають місцем, де все починалося».