Канада спростила умови в'їзду для українських біженців

Канада продовжує прийом українських біженців, які, рятуючись від війни, залишають свої будинки. Так, з березня цього року для біженців із України в Канаді діє програма Сanada-Ukraine Autorization for Emergency Travel (CUAET). Нею скористалися вже понад 3000 українців. Очікується, що до кінця 2022 року кількість українських громадян в Канаді збільшиться.

Канада спростила умови в'їзду для українських біженців: на які виплати можна розраховувати, і як працевлаштуватися

Для українських біженців уряд Канади запровадив оформлення віз за спрощеною схемою, а також дозволив їм навчатися та працевлаштовуватись у країні.

Громадянам України для в'їзду до Канади на сьогоднішній день, як і раніше, необхідно оформити візу. Різниця полягає в тому, що зараз програма CUAET дає можливість отримати документ за спрощеною процедурою за коротший час.

Є два типи віз для українців, щоб в'їхати до Канади:

  • гостьова віза (visitor visa): вона дає право перебувати в Канаді протягом трьох років замість стандартного 6-місячного дозволу, як було раніше;
  • дозвіл на роботу в Канаді (заявку можна подавати разом із заявою на отримання візи або окремо).

Українцям, які оформлюють візу до Канади, зараз не потрібно платити за візовий збір, за заяву на дозвіл на роботу та навчання, а також за продовження дозволу на перебування у Канаді. Розгляд звернень українців, які рятуються від війни, відбувається у пріоритетному порядку. Якщо українці не мають чинного закордонного паспорта, то можна буде подати документи на візу і за внутрішнім українським паспортом.

Канада спростила умови в'їзду для українських біженців: на які виплати можна розраховувати, і як працевлаштуватися
Українським біженцям дозволяється в'їзд до Канади з електронним дозволом на подорож – Electronic Travel Authorization. Цей документ дає право перебувати у Канаді протягом 6 місяців без вклеювання візи до паспорта після схвалення електронної заявки на оформлення візи та збору біометричних даних. З таким дозволом України можуть вилетіти до Канади рейсами зі Словаччини, Польщі, Німеччини, Угорщини, Румунії, Австрії.

Для українців організовують спеціальні рейси, квитки на які оплачує уряд Канади. Приїхавши до Канади, українці можуть отримати одноразову матеріальну допомогу у розмірі 3000 канадських доларів на одного дорослого (близько 85 тисяч гривень) та 1500 канадських доларів (42 600 гривень) на дитину.

Щодо роботи, то українські громадяни можуть працювати в Канаді абсолютно легально. Тимчасові резиденти, які приїжджають за програмою CUAET, отримують 3-річний дозвіл на роботу в Канаді, а також дозвіл на навчання у будь-якому навчальному закладі країни. Дипломи, придбані в Україні, у Канаді не треба підтверджувати. Мінімальна зарплата в Канаді, залежно від регіону, на сьогоднішній день становить від 2033 до 2773 канадських доларів.

Раніше повідомлялося, як оформити грошову допомогу у Канаді українським біженцям.


Лобанова Єлизавета, Тудей





Интересные новости
Загальна мобілізація: коли українці можуть відмовитися від незаконної повісткиЗагальна мобілізація: коли українці можуть відмовитися від незаконної повістки
Компанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRPКомпанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRP
У США закликали поставити Україні ракети дальньої діїУ США закликали поставити Україні ракети дальньої дії
Мобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служитиМобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служити
Британія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема ФіліпсаБританія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема Філіпса
Блок рекламы


Похожие новости
Росія сподівається захопити більше українських територій: карти боїв та аналіз ISW ситуації на фронтіРосія сподівається захопити більше українських територій: карти боїв та аналіз ISW ситуації на фронті
США виділили $100 мільйонів на навчання українських пілотівСША виділили $100 мільйонів на навчання українських пілотів
Переговори Офісу Президента щодо вивезення зерна з українських портів призвели до зняття санкції з Росії в авіагалузі — ЖдановПереговори Офісу Президента щодо вивезення зерна з українських портів призвели до зняття санкції з Росії в авіагалузі — Жданов
Російські пропагандисти поширюють фейк про вилучення дітей в українських біженців у ЄвропіРосійські пропагандисти поширюють фейк про вилучення дітей в українських біженців у Європі
Зрадниця злила дані українських школярів ворогові: "Продала всі учнівські бази"Зрадниця злила дані українських школярів ворогові: "Продала всі учнівські бази"
Канада вже доставила в Україну понад 1300 тонн військової допомогиКанада вже доставила в Україну понад 1300 тонн військової допомоги
Канада відреагувала на заяву Лаврова про розширення «географічних завдань війни»Канада відреагувала на заяву Лаврова про розширення «географічних завдань війни»
Польща спростила для українців процедуру отримання Карти полякаПольща спростила для українців процедуру отримання Карти поляка
Експерт назвав дві умови, які допоможуть ЗСУ звільнити південьЕксперт назвав дві умови, які допоможуть ЗСУ звільнити південь
Умови, за яких може завершитися війна в Україні — WPУмови, за яких може завершитися війна в Україні — WP
Последние новости
Подгружаем последние новости