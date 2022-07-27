Канада спростила умови в'їзду для українських біженців

Канада продовжує прийом українських біженців, які, рятуючись від війни, залишають свої будинки. Так, з березня цього року для біженців із України в Канаді діє програма Сanada-Ukraine Autorization for Emergency Travel (CUAET). Нею скористалися вже понад 3000 українців. Очікується, що до кінця 2022 року кількість українських громадян в Канаді збільшиться.

Для українських біженців уряд Канади запровадив оформлення віз за спрощеною схемою, а також дозволив їм навчатися та працевлаштовуватись у країні.

Громадянам України для в'їзду до Канади на сьогоднішній день, як і раніше, необхідно оформити візу. Різниця полягає в тому, що зараз програма CUAET дає можливість отримати документ за спрощеною процедурою за коротший час.

Є два типи віз для українців, щоб в'їхати до Канади:

гостьова віза (visitor visa): вона дає право перебувати в Канаді протягом трьох років замість стандартного 6-місячного дозволу, як було раніше;

дозвіл на роботу в Канаді (заявку можна подавати разом із заявою на отримання візи або окремо).

Українцям, які оформлюють візу до Канади, зараз не потрібно платити за візовий збір, за заяву на дозвіл на роботу та навчання, а також за продовження дозволу на перебування у Канаді. Розгляд звернень українців, які рятуються від війни, відбувається у пріоритетному порядку. Якщо українці не мають чинного закордонного паспорта, то можна буде подати документи на візу і за внутрішнім українським паспортом.

Українським біженцям дозволяється в'їзд до Канади з електронним дозволом на подорож – Electronic Travel Authorization. Цей документ дає право перебувати у Канаді протягом 6 місяців без вклеювання візи до паспорта після схвалення електронної заявки на оформлення візи та збору біометричних даних. З таким дозволом України можуть вилетіти до Канади рейсами зі Словаччини, Польщі, Німеччини, Угорщини, Румунії, Австрії.

Для українців організовують спеціальні рейси, квитки на які оплачує уряд Канади. Приїхавши до Канади, українці можуть отримати одноразову матеріальну допомогу у розмірі 3000 канадських доларів на одного дорослого (близько 85 тисяч гривень) та 1500 канадських доларів (42 600 гривень) на дитину.

Щодо роботи, то українські громадяни можуть працювати в Канаді абсолютно легально. Тимчасові резиденти, які приїжджають за програмою CUAET, отримують 3-річний дозвіл на роботу в Канаді, а також дозвіл на навчання у будь-якому навчальному закладі країни. Дипломи, придбані в Україні, у Канаді не треба підтверджувати. Мінімальна зарплата в Канаді, залежно від регіону, на сьогоднішній день становить від 2033 до 2773 канадських доларів.

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