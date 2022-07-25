Зеленський усунув Демченка з посади начальника комітету по розвідці при президентові – ЗМІ

Саме Демченку починаючи з 2020 року звітували всі українські розвідки, інформує ZN.ua.

Зеленський усунув Демченка з посади начальника комітету по розвідці при президентові – ЗМІ
© МЗС України

Президент Володимир Зеленський не лише звільнив Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря РНБО, а й усунув з посади начальника комітету по розвідці, повідомив головред «Цензор.Нет» Юрій Бутусов з посиланням на джерела. Як вже писало ZN.UA, саме Демченку протягом двох останніх років мали звітувати та звітували всі розвідки України – прикордонники, зовнішня розвідка та інші спецструктури.

«Одночасно, за даними «Цензор.Нет», Демченко усунутий з посади начальника комітету по розвідці при президенті. В нього було дві посади, і вплив Демченка пояснювався саме тим, що він офіційно контролював усю діяльність українських спецслужб», – написав Бутусов у Facebook.

Журналіст додав, що президент призначив Демченка незаконно, адже той «був люстрований у 2015-му році і не міг бути призначеним на державні посади. Очевидно, президент знав про проросійські зв'язки Демченка». Бутусов заявив, що Демченко, який контролював усю українську розвідку, причетний до провалу усіх українських спецоперацій у 2020-му році. За його словами, тепер після початку війни «це збагнув і президент, який так відчайдушно захищав зрадника».

«Для усіх зрозуміло, що звільнили Демченка саме тому, що докази його роботу на Росію очевидні для усіх, а найбільше для наших союзників в США. Саме через провал роботи комітету по розвідці при президенті у січні-лютому 2022-го не було проведено мобілізацію оперативного резерву, не було проведено розгортання ТрО, не було вчасно підірвано мости через Чонгар, не було захищено з тилу Маріуполь, не було вчасно евакуйовано населення на напрямках російських ударів», – додав Бутусов.





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