Завдяки HIMARS позиції ЗСУ біля Ізюма обстрілюють вдесятеро менше — 93 бригада

Як наслідок, кількість загиблих та поранених захисників різко зменшилася, якщо порівнювати з ситуацією у квітні, інформує ZN.ua.

Завдяки HIMARS позиції ЗСУ біля Ізюма обстрілюють вдесятеро менше — 93 бригада
© U.S. Army/ flickr

Командир 93-ї бригади ЗСУ "Холодний Яр" Богдан Дмитрук розповів, що завдяки влучним ударам РСЗВ HIMARS під Ізюмом росіяни вдесятеро менше обстрілюють позиції захисників. Під час спілкування з журналістами The Washingtom Post військовий пояснив, що лише в його підрозділі кількість загиблих та поранених різко скоротилася, якщо порівнювати з ситуацією у квітні, коли ЗСУ лише прийшли на цей напрямок.

"Кожен тиждень у нас приблизно один хлопець отримує струс мозку. До удару HIMARS їх було близько двох-трьох на день через інтенсивність обстрілів. Вони не мають поняття, де знаходиться HIMARS", — заявив комбат.

Дмитрук пояснив, що обстріли зменшилися тому, що росіяни економлять боєприпасі, які через успішну роботу американських систем в них дуже швидко закінчуються. Також вони бояться, що артилерійські атаки по ЗСУ можуть перерости у відповіді з допомогою HIMARS по позиціях окупантів.

"Росіяни, ймовірно, пристосовуються до HIMARS, переміщуючи свої склади з боєприпасами углиб окупованої території", - додає також Дмитрук.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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