Дружина Дудаєва для Rzeczpospolita: Перемога України у війні звільнить поневолені народи РФ

Вдова першого лідера Республіки Ічкерія помітила схожість між війною, яку Росія сьогодні веде проти України, і російською агресією проти чеченського народу в 1996 році, інформує ZN.ua.

Дружина Дудаєва для Rzeczpospolita: Перемога України у війні звільнить поневолені народи РФ

Війна, яка вибухнула на Донбасі в 2014 році, була відкритою раною на тілі України. Країна повільно втрачала найкращих своїх людей. І конфлікт тривав надто довго, аж вісім років.

Про це в інтерв’ю виданню Rzeczpospolita сказала Алла Дудаєва, дружина першого лідера Чеченської Республіки Ічкерія Джохара Дудаєва.

«Ми бачили, як українці ставали на коліна вздовж доріг, якими проводжали в останню путь полеглих героїв. Так не могло тривати нескінченно. Апетит Владіміра Путіна не має меж. Він пішов далі під своїм царським гербом. Але весь український народ об’єднався і мужньо чинить опір. І, гадаю, він переможе російську імперію. Було б гірше, якби війна, яка тліла 8 років, тривала нескінченно. Краще раз вступити в битву з ворогом і перемогти його, ніж щороку втрачати своїх найкращих синів», - сказала вона.

Дудаєва додала, що війна, яку сьогодні Москва веде проти України, схожа на ту, яку Кремль колись нав’язав чеченському народу.

«Є багато схожого. В Ічкерії російські війська під час першої війни уникали прямих сутичок. Вочевидь, вони боялися чеченців, тому що ті билися відважно і хоробро», - сказала Дудаєва.


Лесь Димань, ZN.ua





Интересные новости
Україна має закінчити війну до холодів, чому це важливо: "Якщо цього не зробити..."Україна має закінчити війну до холодів, чому це важливо: "Якщо цього не зробити..."
Загальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частішеЗагальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частіше
Мобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служитиМобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служити
Лукашенко дав згоду на пропозицію Путіна зробити білоруські СУ-25 здатними нести ядерну зброюЛукашенко дав згоду на пропозицію Путіна зробити білоруські СУ-25 здатними нести ядерну зброю
У США закликали поставити Україні ракети дальньої діїУ США закликали поставити Україні ракети дальньої дії
Блок рекламы


Похожие новости
Кулеба пояснив, чому світ має визнати злочини РФ проти України геноцидомКулеба пояснив, чому світ має визнати злочини РФ проти України геноцидом
Посол Брінк розповіла, як реагуватимуть США на спробу РФ анексувати нові території УкраїниПосол Брінк розповіла, як реагуватимуть США на спробу РФ анексувати нові території України
На російській АЕС поблизу кордону України автоматика вивела з ладу три з чотирьох енергоблоківНа російській АЕС поблизу кордону України автоматика вивела з ладу три з чотирьох енергоблоків
РФ залучає до війни проти України цивільних авіаторів — ГУРРФ залучає до війни проти України цивільних авіаторів — ГУР
Новим послом України в Німеччині стане дипломат Макеєв – RTLНовим послом України в Німеччині стане дипломат Макеєв – RTL
З кожним російським ударом Британія збільшуватиме підтримку України – ТрассЗ кожним російським ударом Британія збільшуватиме підтримку України – Трасс
Бійці ЗСУ та жертви війни з України вже в липні зможуть пройти реабілітацію в ЛатвіїБійці ЗСУ та жертви війни з України вже в липні зможуть пройти реабілітацію в Латвії
Російські окупанти катують військовополонених та цивільних у південних регіонах України – Human Rights WatchРосійські окупанти катують військовополонених та цивільних у південних регіонах України – Human Rights Watch
Підписання угоди про вивезення зерна з України помітили друга Путіна: фотоПідписання угоди про вивезення зерна з України помітили друга Путіна: фото
Дружина Дмитра Медвевєва пішла до молодого коханця: стало відомо, з ким закрутила роман СвітланаДружина Дмитра Медвевєва пішла до молодого коханця: стало відомо, з ким закрутила роман Світлана
Последние новости
Подгружаем последние новости