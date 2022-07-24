Дружина Дудаєва для Rzeczpospolita: Перемога України у війні звільнить поневолені народи РФ

Війна, яка вибухнула на Донбасі в 2014 році, була відкритою раною на тілі України. Країна повільно втрачала найкращих своїх людей. І конфлікт тривав надто довго, аж вісім років.

Про це в інтерв’ю виданню Rzeczpospolita сказала Алла Дудаєва, дружина першого лідера Чеченської Республіки Ічкерія Джохара Дудаєва.

«Ми бачили, як українці ставали на коліна вздовж доріг, якими проводжали в останню путь полеглих героїв. Так не могло тривати нескінченно. Апетит Владіміра Путіна не має меж. Він пішов далі під своїм царським гербом. Але весь український народ об’єднався і мужньо чинить опір. І, гадаю, він переможе російську імперію. Було б гірше, якби війна, яка тліла 8 років, тривала нескінченно. Краще раз вступити в битву з ворогом і перемогти його, ніж щороку втрачати своїх найкращих синів», - сказала вона.

Дудаєва додала, що війна, яку сьогодні Москва веде проти України, схожа на ту, яку Кремль колись нав’язав чеченському народу.

«Є багато схожого. В Ічкерії російські війська під час першої війни уникали прямих сутичок. Вочевидь, вони боялися чеченців, тому що ті билися відважно і хоробро», - сказала Дудаєва.