В Україні шукають методи боротьби з примусовою паспортизацією на окупованих територіях

В Мінреінтеграції вважають питання неоднозначним, але хочуть посилити відповідальність за отримання паспортів від рашистів

В Україні шукають методи боротьби з примусовою паспортизацією на окупованих територіях
В Україні боротимуться із примусовою паспортизацією на окупованих територіях
© Getty Images

В Кабінеті міністрів України шукають методи боротьби з примусовою паспортизацією на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) – повідомляє прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«Як уникнути примусової ворожої паспортизації на ТОТ та якою має бути відповідальність за отримання паспорта РФ? Про це 22 липня говорили на міжвідомчій нараді», - повідомляють у відомстві.

За словами представників відомства, питання неоднозначне: ворог на окупованих територіях робить усе, щоб ускладнити життя українцям.

«Іноді паспорти РФ, які людям нав’язують, - це спосіб вижити в окупації. Разом з тим, це зброя, що небезпечніша за ракети, адже йдеться про посягання на державну цілісність», - наголошують у відомстві.


Артем Руденко, ZN.ua





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