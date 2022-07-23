Російські окупанти катують військовополонених та цивільних у південних регіонах України – Human Rights Watch

Правозахисники повідомляють про більш як 40 випадків, коли російські військові могли мати відношення до зникнень мирних жителів, інформує ZN.ua.

Російські окупанти катують військовополонених та цивільних у південних регіонах України – Human Rights Watch

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) звинуватила російську армію в тортурах військовополонених та цивільних осіб у південних регіонах України - на окупованих територіях у Херсонській та Запорізькій областях,повідомляє "Голос Америки".

Правозахисники посилаються на свідчення десятків людей. За їхніми розповідями встановлено понад 40 випадків, коли російські військові могли стосуватися або зникнень мирних жителів, або їх необґрунтованих затримань.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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