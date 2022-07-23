Російські окупанти катують військовополонених та цивільних у південних регіонах України – Human Rights Watch

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) звинуватила російську армію в тортурах військовополонених та цивільних осіб у південних регіонах України - на окупованих територіях у Херсонській та Запорізькій областях, повідомляє "Голос Америки" .

Правозахисники посилаються на свідчення десятків людей. За їхніми розповідями встановлено понад 40 випадків, коли російські військові могли стосуватися або зникнень мирних жителів, або їх необґрунтованих затримань.