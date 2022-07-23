Реакція генсека ООН на обстріл порту в Одесі обурила суспільство: "Щоб нікого особливо не дратувати"

Антоніу Гутерріш

Генсек ООН Антоніу Гутерріш засудив обстріл одеського порту, але так і не назвав винного.

Про це повідомляє сайт ООН.

"Генеральний секретар беззаперечно засуджує повідомлення про удари, завдані сьогодні по українському порту Одеси. Учора всі сторони взяли на себе чіткі зобов\'язання на світовій арені щодо забезпечення безпечного руху українського зерна та супутніх товарів на світові ринки. Ці продукти вкрай необхідні для подолання глобальної продовольчої кризи та полегшення страждань мільйонів людей, які потребують допомоги у всьому світі", - йдеться у повідомленні прес-секретаря генсека ООН.

У мережі активні користувачі закликали Гутерріша припинити робити порожні заяви та звернути увагу на марність роботи ООН.

"ООН не змогла запобігти війні.
ООН не змогла зупинити війну.
ООН не змогла запобігти і зупинити військові злочини та геноцид.
ООН не змогла забезпечити навіть експорт зерна і була принижена Росією. Навіщо нам потрібна ООН?"

"О ні, хто міг це зробити? Це була Туреччина чи Україна? Це не може бути Росія, чи не так? Чи може?"

У будь-якому випадку, давайте ввічливо нагадаємо всім сторонам про їхні зобов\'язання, щоб нікого особливо не дратувати. Ах, краса сучасної дипломатії!

"Чи можете ви підтвердити, хто взагалі несе відповідальність за удар? Ходять чутки, що це прибульці з планети Зог?"

"Будь ласка, замініть Росію як постійного члена РБ ООН на Україну, яка також належала Радянському Союзу, колишній країні, згаданій у статуті ООН, і має законні претензії на цей постійний статус? Росія не зацікавлена ??ні в безпеці, ні в ООН."


Алексей Ионов, politeka.net





Интересные новости
Україна має закінчити війну до холодів, чому це важливо: "Якщо цього не зробити..."Україна має закінчити війну до холодів, чому це важливо: "Якщо цього не зробити..."
Загальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частішеЗагальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частіше
Реклама наркотиків на будинках: що придумали у Верховній РадіРеклама наркотиків на будинках: що придумали у Верховній Раді
Лукашенко дав згоду на пропозицію Путіна зробити білоруські СУ-25 здатними нести ядерну зброюЛукашенко дав згоду на пропозицію Путіна зробити білоруські СУ-25 здатними нести ядерну зброю
Загальна мобілізація: коли українці можуть відмовитися від незаконної повісткиЗагальна мобілізація: коли українці можуть відмовитися від незаконної повістки
Блок рекламы


Похожие новости
Україна продовжує готуватися до експорту зерна, попри ракетний удар РФ по ОдесіУкраїна продовжує готуватися до експорту зерна, попри ракетний удар РФ по Одесі
«Плювок Путіна в обличчя генсеку ООН та Ердогану»: реакції на ракетні удари по Одесі після «зернової угоди»«Плювок Путіна в обличчя генсеку ООН та Ердогану»: реакції на ракетні удари по Одесі після «зернової угоди»
Росія порушила "зерновий" договір і вдарила по Одесі: всі подробиці обстрілуРосія порушила "зерновий" договір і вдарила по Одесі: всі подробиці обстрілу
«Неприпустимо»: посол США прокоментувала ракетні удари по Одесі«Неприпустимо»: посол США прокоментувала ракетні удари по Одесі
Масований ракетний удар по Одесі, порт охопила пожежа: перші подробиці та кадри атакиМасований ракетний удар по Одесі, порт охопила пожежа: перші подробиці та кадри атаки
Евакуація з Нікополя: в РВА закликали жінок та дітей залишити місто через обстріли окупантівЕвакуація з Нікополя: в РВА закликали жінок та дітей залишити місто через обстріли окупантів
Угода щодо експорту зерна з України — реакція світових політиківУгода щодо експорту зерна з України — реакція світових політиків
На Житомирщині затримали агента воєнної розвідки РФ, який здавав окупантам дані для обстрілів — СБУНа Житомирщині затримали агента воєнної розвідки РФ, який здавав окупантам дані для обстрілів — СБУ
Російські війська обстріляли Нікополь з РСЗВРосійські війська обстріляли Нікополь з РСЗВ
Окупанти 900 разів обстріляли Сумську та Чернігівську область після їх деокупаціїОкупанти 900 разів обстріляли Сумську та Чернігівську область після їх деокупації
Последние новости
Подгружаем последние новости